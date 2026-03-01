Иран заявил, что нанесет 'очень сильный удар', лучше бы они этого не делали, - Трамп

Президент США отреагировал на заявление лидеров Ирана.

Иран заявил, что сегодня (1 марта) нанесет "очень сильный удар", который будет сильнее, чем когда-либо прежде, написал президент США Дональд Трамп. По его словам, лучше бы они этого не делали.

"Потому что, если они это сделают, мы [США] нанесем им удар с такой силой, которой еще никогда не было", - отметил он в социальной сети Truth Social.

Ранее УНИАН сообщал, что Иран подтвердил смерть Хаменеи. Сообщается, что он был убит "в своем кабинете в доме лидера" во время "исполнения своих обязанностей" в момент нападения рано утром в субботу. Также Иранские государственные СМИ подтвердили гибель высшего генерала страны и ключевого советника Хаменеи.

Мы также рассказывали, что Трамп начал операцию против Ирана под давлением двух стран. В частности, известно, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в течение последнего месяца неоднократно звонил Трампу по частным телефонам, выступая за нападение США.

