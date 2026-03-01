Пара купила заброшенную пожарную станцию ​​и превратила ее в дом своей мечты (фото)

Когда пара приобрела здание,в нем отсутствовали стены, электричество и даже работающий туалет.

Супруги из США купили заброшенную пожарную станцию, и переоборудовали ее своими усилиями, превратив в дом своей мечты.

Как пишет CNBC, Стивен и Эшли Эванс всегда мечтали жить в местной пожарной станции, которая находилась прямо рядом со средней школой, в которой они оба учились. Станция была построена в 1960 году, а в 1980-х годах предыдущие владельцы переоборудовали ее в жилой дом. В 2016 году, когда Эвансы впервые увидели объявление о продаже, здание было заброшено много лет и покрыто черной плесенью.

"У нас не было намерения покупать его, потому что в то время у нас не было на это денег", – рассказала Эшли.

Тем не менее, они решили осмотреть пожарную часть. Даже когда им пришлось подписать отказ от претензий, чтобы войти, поскольку из-за плесени здание было признано опасным, это их не остановило.

"Больше всего меня привлекло то, что пожарная часть вся из бетона и стали. Каркас был прочным, дом ровный; любой другой дом легко бы уже рухнул", – говорит Стивен.

Не сообщив Эшли, Стивен предложил купить станцию за 90 000 долларов, и продавец согласился.

Превращение станции в дом мечты

В объявлении о продаже дома указывалось, что это четырехкомнатный дом с двумя ванными комнатами и площадью 3100 квадратных футов (около 290 кв. м), но на самом деле он оказался почти вдвое больше, поскольку в объявлении была указана только площадь готовых помещений, а не недостроенных.

При этом из-за всех необходимых работ они не думали, что когда-нибудь смогут в ней жить. Когда пара завершила сделку по покупке недвижимости в июне 2016 года, в здании отсутствовали стены, электричество и даже работающий туалет.

Супруги начали ремонт, при этом Стивен выполнял большую часть работы сам, чтобы сэкономить деньги. Они сдали в аренду свой дом, и переехали в пожарную станцию ​​на время ремонта.

"Мы делали ремонт, используя все, что находили на распродажах, все, что нам предлагали. Просто старались сделать так, чтобы все выглядело как можно лучше при минимальном бюджете", – говорит Эшли.

Хотя паре пришлось, по сути, переделать всё, они сохранили некоторые оригинальные детали пожарной станции, включая старую пожарную вышку, гаражные ворота и историческую табличку снаружи. Пара также купила старый пожарный автомобиль, чтобы поставить его на заднем дворе.

При этом они обустроили пространство по своему вкусу, добавив кинозал и игровую комнату для своих детей.

С тех пор, как пара начала делиться в социальных сетях тем, как живется в пожарной части, зрители постоянно спрашивают, собираются ли они когда-нибудь переехать или продать недвижимость, говорят они. Но пара утверждает, что даже если они когда-нибудь переедут, они никогда не продадут пожарную часть.

"Мы постоянно говорим о том, каково было бы жить в доме, который уже построен… Но также я не могу представить себе жизнь в совершенно новом доме, в который мы не вложили ни крови, ни пота, ни слез", – говорит Эшли.

Ранее УНИАН рассказывал, как женщина купила на распродаже вазу за $4, оказавшуюся древней реликвией майя.

