Пара купила заброшенную пожарную станцию ​​и превратила ее в дом своей мечты (фото)

Супруги из США купили заброшенную пожарную станцию, и переоборудовали ее своими усилиями, превратив в дом своей мечты.
Как пишет CNBC, Стивен и Эшли Эванс всегда мечтали жить в местной пожарной станции, которая находилась прямо рядом со средней школой, в которой они оба учились. Станция была построена в 1960 году, а в 1980-х годах предыдущие владельцы переоборудовали ее в жилой дом. В 2016 году, когда Эвансы впервые увидели объявление о продаже, здание было заброшено много лет и покрыто черной плесенью.
"У нас не было намерения покупать его, потому что в то время у нас не было на это денег", – рассказала Эшли.
Тем не менее, они решили осмотреть пожарную часть. Даже когда им пришлось подписать отказ от претензий, чтобы войти, поскольку из-за плесени здание было признано опасным, это их не остановило.
"Больше всего меня привлекло то, что пожарная часть вся из бетона и стали. Каркас был прочным, дом ровный; любой другой дом легко бы уже рухнул", – говорит Стивен.
Не сообщив Эшли, Стивен предложил купить станцию за 90 000 долларов, и продавец согласился.
Превращение станции в дом мечты
В объявлении о продаже дома указывалось, что это четырехкомнатный дом с двумя ванными комнатами и площадью 3100 квадратных футов (около 290 кв. м), но на самом деле он оказался почти вдвое больше, поскольку в объявлении была указана только площадь готовых помещений, а не недостроенных.
При этом из-за всех необходимых работ они не думали, что когда-нибудь смогут в ней жить. Когда пара завершила сделку по покупке недвижимости в июне 2016 года, в здании отсутствовали стены, электричество и даже работающий туалет.
Супруги начали ремонт, при этом Стивен выполнял большую часть работы сам, чтобы сэкономить деньги. Они сдали в аренду свой дом, и переехали в пожарную станцию на время ремонта.
"Мы делали ремонт, используя все, что находили на распродажах, все, что нам предлагали. Просто старались сделать так, чтобы все выглядело как можно лучше при минимальном бюджете", – говорит Эшли.
Хотя паре пришлось, по сути, переделать всё, они сохранили некоторые оригинальные детали пожарной станции, включая старую пожарную вышку, гаражные ворота и историческую табличку снаружи. Пара также купила старый пожарный автомобиль, чтобы поставить его на заднем дворе.
При этом они обустроили пространство по своему вкусу, добавив кинозал и игровую комнату для своих детей.
С тех пор, как пара начала делиться в социальных сетях тем, как живется в пожарной части, зрители постоянно спрашивают, собираются ли они когда-нибудь переехать или продать недвижимость, говорят они. Но пара утверждает, что даже если они когда-нибудь переедут, они никогда не продадут пожарную часть.
"Мы постоянно говорим о том, каково было бы жить в доме, который уже построен… Но также я не могу представить себе жизнь в совершенно новом доме, в который мы не вложили ни крови, ни пота, ни слез", – говорит Эшли.
