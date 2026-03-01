Почему кошки нас игнорируют: названы 6 причин неподчинения домашних любимцев

Невозможно представить, что кошка, как собака, будет выполнять команды хозяина.

Одним из преимуществ владельцев собак является ощущение, что их подопечные их слушают. Произнося команды "сидеть", "рядом", "место", хозяева получают удовольствие, когда видят, как животные их выполняют. Если же попробовать так же управлять кошками, то придется столкнуться с каменной стеной безразличия. Почему так – пишет издание Catster в статье, содержание которой проверила ветеринарный врач Паола Куэвас.

Вот 6 возможных причин, почему кошки вас не слушают.

1. Кошки независимы

Кошки могут быть преданными и ласковыми, но они не обязательно зависят от хозяина так, как собаки. Исследования привязанности домашних животных показали значительный уровень независимости у кошек. Обычно они не реагируют на уход хозяина так, как собаки, что свидетельствует о более низком уровне привязанности, связанной с чувством безопасности.

Кошки не всегда нуждаются в пребывании рядом с людьми, но, вероятно, все же отдают этому предпочтение, говорится в статье. Еще одно исследование показало, что после разлуки кошки более громко реагируют на хозяина, что может свидетельствовать о стремлении к социализации и контакту с человеком. Происхождение кошек как одиночных хищников могло повлиять на их независимый характер, отметило издание.

2. Вы используете неправильный тон

Не обязательно говорить на языке кота, чтобы он вас услышал, но нужно использовать правильный тон. Исследование реакции кошек на различные речевые интонации показало, что они различают голос своего хозяина и тон, направленный именно к ним.

Так же, как мы используем "сюсюканье" с младенцами, мы часто говорим с кошками особым голосом. Использование речи, направленной к кошке, с характерной певучей интонацией может помочь ей понять, когда нужно реагировать. Кошки не знают значения слов, но ассоциируют звучание со смыслом, поэтому привлечь их внимание может зависеть от правильной высоты и тембра голоса.

В статье отмечается, что с котом стоит говорить характерным мягким голосом. При этом не нужно стесняться, ведь это даже может укрепить вашу связь с любимцем.

3. Отсутствие вознаграждения

Одна из главных причин, почему кот вас не слушается, - отсутствие надлежащего вознаграждения. Ожидать, что кот что-то сделает, не предложив ему выгоды, - путь к разочарованию, пишет издание. Но в то же время стремление к вознаграждению дает надежду: кошек можно обучать. Главное - найти идеальное лакомство или стимул, который заставит кота обратить внимание.

4. Кошка напугана

Наказания с кошками обычно не работают. Из-за своей независимости они не будут пытаться понять негативные сигналы так, как это делает собака, чтобы исправить поведение и угодить хозяину. Вместо этого кошка, говорится в статье, может просто начать вас игнорировать.

Крики, опрыскивание водой или шлепанье могут заставить кота перейти в оборону и воспринимать вас как потенциальную угрозу. Вместо наказаний ветеринары советуют лучше игнорировать нежелательное поведение или перенаправлять его, чтобы впоследствии вознаградить правильные действия. Наказания часто приводят только к проблемам с доверием, которые придется преодолевать, прежде чем надеяться на послушание.

5. Кот болен

Если кот внезапно перестал вас слушаться и в доме не появилось новых стрессовых факторов (например, нового питомца или изменений в распорядке дня), возможно, он заболел, отметило издание.

Кошки скрывают болезни и травмы как естественный способ самозащиты. Стоит учесть новые стимулы, которые могли повлиять на поведение, чтобы исключить временное возбуждение. Если же ничего не изменилось, но кот не соблюдает привычные правила, не ведет себя дружелюбно или изменился его вид, стоит обратиться к ветеринару.

Старость, травмы, заболевания или инфекции могут вызывать дискомфорт или тревожность. Обеспечив коту комфорт, вы повысите вероятность того, что он будет реагировать лучше.

6. Кошки сознательно игнорируют человека

Одно исследование показало, что кот способен распознавать голос своего хозяина и отличать его от голосов незнакомцев. Более того, другое исследование той же команды ученых показало, что кошки могут узнавать свое имя и реагировать движениями ушей или головы. Однако иногда они просто решают нас игнорировать! То есть они слушают, но делают вид, что нет.

