Трамп начал операцию против Ирана под давлением двух стран, - WP

По оценкам американской разведки, непосредственной угрозы не было, но союзники утверждали, что сейчас самое время нанести удар.

Президент Дональд Трамп начал широкомасштабную атаку на Иран после многонедельных усилий двух союзников США на Ближнем Востоке – Израиля и Саудовской Аравии. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По словам четырех человек, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в течение последнего месяца неоднократно звонил Трампу по частным телефонам, выступая за нападение США. Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжил свою давнюю публичную кампанию за удары США.

В ходе переговоров с американскими официальными лицами саудовский лидер предупредил, что Иран станет сильнее и опаснее, если Соединенные Штаты не нанесут удар сейчас, сообщили источники.

Позицию Мухаммеда поддержал его брат, министр обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман, который в январе провел закрытые встречи с американскими официальными лицами в Вашингтоне и предупредил о негативных последствиях отказа от нападения.

Эти совместные усилия подтолкнули Трампа отдать приказ о масштабной воздушной кампании против иранского руководства и армии, которая в первый же час привела к гибели Хаменеи и нескольких других высокопоставленных иранских чиновников.

"При этом атака произошла, несмотря на оценки американской разведки о том, что иранские силы вряд ли будут представлять непосредственную угрозу для материковой части США в течение следующего десятилетия. Эта операция стала отходом от многолетней практики США воздерживаться от полномасштабных усилий по свержению режима страны с населением более 90 миллионов человек. Это также ознаменовало резкий сдвиг по сравнению с предыдущими военными операциями Трампа, которые до сих пор были гораздо более узкими по масштабу", - отмечает издание.

Была ли непосредственная угроза?

Ранее в субботу Трамп заявил, что Соединенные Штаты столкнулись с "неминуемой угрозой со стороны иранского режима". Тегеран продолжал работать над созданием ядерного оружия и разработкой "ракет большой дальности, которые… вскоре могут достичь территории США".

Однако оба этих утверждения спорны. Сам Трамп категорически утверждал, что США "уничтожили" ядерную программу Ирана авиаударами прошлым летом. Международное агентство по атомной энергии заявило, что нет никаких доказательств того, что Иран возобновил свою программу обогащения урана после этих ударов или что у него есть активный план по созданию бомбы. В прошлогодней оценке Разведывательное управление Министерства обороны США не привело никаких признаков того, что Иран приступает к разработке межконтинентальной баллистической ракеты. Если бы он решил это сделать, заявило Разведывательное управление, на это потребовалось бы десять лет.

Атака на опережение

На брифинге во вторник госсекретарь Марко Рубио указал законодателям, что сроки и цели миссии определялись тем фактом, что Израиль собирался атаковать с участием или без участия Соединенных Штатов, по словам одного из источников.

"Таким образом, единственным оставшимся вопросом, по-видимому, было то, будут ли США начинать операцию совместно с Израилем или же они будут ждать, пока Иран нанесет ответный удар по американским военным целям в регионе, а затем вступят в бой", – сказал собеседник издания.

Операция США против Ирана

28 февраля США в течение 12 часов нанесли по Ирану почти 900 ударов. Атаку осуществил также Израиль. В результате погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и нескколько его ближайших сторонников.

В то же время в ответ на гибель Хаменеи Корпус стражей исламской революции Ирана пообещал "самую жестокую наступательную операцию в истории" против американских и израильских баз.

