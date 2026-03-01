Глава Пентагона об ударах по Ирану: армия США получила полную свободу действий

Соединенные Штаты Америки по приказу президента Дональда Трампа начали против Ирана операцию под названием "Эпичная ярость".
Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети Х. По его словам, речь идет о "самой смертоносной, сложной и точной воздушной операции в истории".
"Иранский режим имел шанс, но отказался заключить соглашение – и теперь он страдает от последствий. В течение почти пятидесяти лет Иран убивал американцев, всегда ища самое мощное оружие в мире для продвижения своего радикального дела. Вчера вечером, в отличие от любого предыдущего президента, президент Трамп начал бороться с этой раковой опухолью", – заявил министр войны США.
Хегсет подчеркнул, что в Вашингтоне не будут терпеть "мощные ракеты, нацеленные на американский народ". По его словам, это оружие будет уничтожено, вместе с иранским производством ракет. Такая же судьба ждет иранский флот.
Кроме того, Хегсет повторил тезис Трампа о том, что Иран никогда не будет иметь ядерного оружия:
"Соединенные Штаты не начинали этот конфликт, но мы его закончим. Если вы убиваете или угрожаете американцам в любой точке мира – как это делает Иран – мы будем вас преследовать и убивать. Наши воины – лучшие в мире, и они имеют полную свободу действий для достижения наших целей".
Удары по Ирану: основное
28 февраля 2026 года началась масштабная военная операция США и Израиля против Ирана. Основными целями стали системы ПВО, ракетные комплексы, резиденция руководства страны и т. д. За первые 12 часов США нанесли почти 900 ударов с суши, воздуха и моря.
Иран утверждает, что было атаковано 24 провинции страны. Сообщается о более 200 погибших в результате атак. Число раненых перевалило за 700.
СМИ информировали о вероятной гибели 86-летнего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Дональд Трамп уже подтвердил его ликвидацию, добавив, что была устранена "значительная часть" руководства ближневосточной страны.
В ответ Иран выпустил около сотни ракет и ударных дронов. Были атакованы Израиль и американские базы в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.
Кроме того, сообщается о попадании дрона в международный аэропорт Дубая. Там пострадали четыре человека – им оказали неотложную медицинскую помощь. Сам аэропорт получил незначительные повреждения.
СМИ писали, что обострение на Ближнем Востоке может коснуться и Украины – в плане поставок критически важного вооружения. Народный депутат Егор Чернев, который является заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, говорит, что война в Иране вряд ли повлияет на поставки зенитных ракет нашему государству. Однако существует риск того, что вырастут цены на нефть.