Глава Пентагона об ударах по Ирану: армия США получила полную свободу действий

Хегсет заявил, что в Вашингтоне не будут терпеть "мощные ракеты, нацеленные на американский народ".

Соединенные Штаты Америки по приказу президента Дональда Трампа начали против Ирана операцию под названием "Эпичная ярость".

Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети Х. По его словам, речь идет о "самой смертоносной, сложной и точной воздушной операции в истории".

"Иранский режим имел шанс, но отказался заключить соглашение – и теперь он страдает от последствий. В течение почти пятидесяти лет Иран убивал американцев, всегда ища самое мощное оружие в мире для продвижения своего радикального дела. Вчера вечером, в отличие от любого предыдущего президента, президент Трамп начал бороться с этой раковой опухолью", – заявил министр войны США.

Видео дня

Хегсет подчеркнул, что в Вашингтоне не будут терпеть "мощные ракеты, нацеленные на американский народ". По его словам, это оружие будет уничтожено, вместе с иранским производством ракет. Такая же судьба ждет иранский флот.

Кроме того, Хегсет повторил тезис Трампа о том, что Иран никогда не будет иметь ядерного оружия:

"Соединенные Штаты не начинали этот конфликт, но мы его закончим. Если вы убиваете или угрожаете американцам в любой точке мира – как это делает Иран – мы будем вас преследовать и убивать. Наши воины – лучшие в мире, и они имеют полную свободу действий для достижения наших целей".

Удары по Ирану: основное

28 февраля 2026 года началась масштабная военная операция США и Израиля против Ирана. Основными целями стали системы ПВО, ракетные комплексы, резиденция руководства страны и т. д. За первые 12 часов США нанесли почти 900 ударов с суши, воздуха и моря.

Иран утверждает, что было атаковано 24 провинции страны. Сообщается о более 200 погибших в результате атак. Число раненых перевалило за 700.

СМИ информировали о вероятной гибели 86-летнего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Дональд Трамп уже подтвердил его ликвидацию, добавив, что была устранена "значительная часть" руководства ближневосточной страны.

В ответ Иран выпустил около сотни ракет и ударных дронов. Были атакованы Израиль и американские базы в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

Кроме того, сообщается о попадании дрона в международный аэропорт Дубая. Там пострадали четыре человека – им оказали неотложную медицинскую помощь. Сам аэропорт получил незначительные повреждения.

СМИ писали, что обострение на Ближнем Востоке может коснуться и Украины – в плане поставок критически важного вооружения. Народный депутат Егор Чернев, который является заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, говорит, что война в Иране вряд ли повлияет на поставки зенитных ракет нашему государству. Однако существует риск того, что вырастут цены на нефть.

