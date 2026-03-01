Истребители, дроны и 'Томагавки': в США раскрыли, чем били по Ирану

Впервые были использованы ударные беспилотники-камикадзе, созданные по образцу иранских "Шахедов".

28 февраля Соединенные Штаты применили для ударов по Ирану целый ряд вооружений, включая крылатые ракеты "Томагавк", истребители-невидимки и недорогие ударные беспилотники-камикадзе, созданные по иранским образцам. Как пишет Reuters, Центральное командование США (CENTCOM) опубликовало фотографии и видео ракет Tomahawk, истребителей F-18 и F-35, а также подробности ударов по Ирану в рамках операции "Эпическая ярость".

Дроны-камикадзе

Военные США заявили, что использовали беспилотники-камикадзе, которые, судя по фотографиям, опубликованным Пентагоном, выглядят идентично новым беспилотникам LUCAS (Low-Cost Unmanned Combat Attack System), производимым компанией Spektreworks из Финикса, штат Аризона.

Это первый случай, когда CENTCOM использовало ударные беспилотники-камикадзе, созданные по образцу иранских беспилотников Shahed, заявили в Пентагоне.

Видео дня

Цена LUCAS составляет около 35 000 долларов за штуку. Беспилотники стали все более важной частью войны, поскольку вторжение России в Украину подтолкнуло США и другие страны к новой стратегии, известной как "доступная масса" – наличие большого количества относительно дешевого оружия наготове.

Ракеты Tomahawk

Ракета Tomahawk Land Attack – это крылатая ракета большой дальности, обычно запускаемая с моря для поражения целей в ходе глубоких ударных операций. Высокоточная крылатая ракета Tomahawk может поражать цели на расстоянии до 1600 км, даже в сильно защищенном воздушном пространстве. Длина ракеты составляет 6,1 метра, размах крыльев – 2,5 метра, а вес – около 1510 кг.

Военные силы США и союзников проводили летные испытания ракет Tomahawk с GPS-навигацией и использовали их в оперативной обстановке, в том числе при запуске ракет Tomahawk ВМС США и Великобритании по позициям повстанцев-хуситов в Йемене.

Истребители

Центральное командование США также опубликовало фотографии и видеоматериалы, демонстрирующие использование истребителей F/A-18 и F-35 в ударах по Ирану.

F-35 – это истребитель-невидимка пятого поколения, способный уклоняться от обнаружения радарами и нести высокоточные боеприпасы. F-18 – это многоцелевой истребитель, способный выполнять как задачи "воздух-воздух", так и "воздух-земля", неся различные бомбы и ракеты.

F-35 могут нести широкий спектр ракет, например, способных обнаруживать и уничтожать радиолокационные установки, чтобы ослепить противника. Эти самолеты также используются ВВС Израиля.

Операция США против Ирана

28 февраля 2026 года началась масштабная военная операция США и Израиля против Ирана. Основными целями стали системы ПВО, ракетные комплексы, резиденция руководства страны. Сообщается, что в течение 12 часов США нанесли по Ирану почти 900 ударов.

В результате погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько его ближайших сторонников.

Вас также могут заинтересовать новости: