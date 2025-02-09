У экспертов по кибербезопасности есть вопросы к нашумевшему китайскому приложению DeepSeek. Специалисты утверждают, что версия для iOS полна уязвимостей и призывают удалить мобильное приложение чат-бота с iPhone.
В частности, эксперты говорят, что:
- Приложение передает почти все данные в незашифрованном виде.
- Разработчики все же иногда используют стандарт Triple DES, но он устарел и легко поддается взлому.
- Чат-бот сохраняет все данные из промтов, включая логины, пароли и ключи шифрования пользователей, а информация хранится небезопасно.
- Приложение собирает данные пользователей и устройств, которые могут быть использованы для отслеживания и деанонимизации.
- Данные обрабатываются и отправляются в Китай и регулируются законами КНР – DeepSeek работает на серверах ByteDance.
В NowSecure считают, что DeepSeek следует запретить для использования в крупных и государственных организациях, поскольку существует риск утечки данных. Целиком прочитать исследование можно по ссылке.
Это уже не первый раз, когда безопасность DeepSeek вызывает сомнения. Ранее данные пользователей китайской платформы нашли в открытом доступе – как оказалось, они были просто оставлена "без присмотра".
Также DeepSeek поймали на повторении китайской пропаганды, в том числе об Украине. ИИ Чат-бот целенаправленно врет и рассказывает официальную позицию правительства КНР в 80% случаев, когда ему задают политические вопросы.
Китайский чат-бот DeepSeek встревожил интернет
DeepSeek привлек к себе всеобщее внимание после того, как в январе 2025 года стал самым скачиваемым приложением более чем в 120 странах. И не просто в какой-то категории, а среди всех бесплатных приложений, обогнав ChatGPT, Threads, Google и другие популярные аппы.
Конкурент ChatGPT вызвал настоящую панику в Кремниевой долине. 27 января на фоне успеха продукта резко обрушились акции американских технологических гигантов. Так, Nvidia за один день потеряла почти 600 миллиардов долларов рыночной стоимости. А президент Трамп назвал китайскую ИИ "тревожным сигналом" для технологических компаний страны.
В конце января Италия первой в Европе заблокировала DeepSeek и удалила приложение из местных App Store и Google Play. Во Франции и Германии тоже пристально мониторят за приложением.