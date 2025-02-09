Ключевые проблемы приложения включают передачу данных без шифрования и небезопасное хранение пользовательских данных.

У экспертов по кибербезопасности есть вопросы к нашумевшему китайскому приложению DeepSeek. Специалисты утверждают, что версия для iOS полна уязвимостей и призывают удалить мобильное приложение чат-бота с iPhone.

В частности, эксперты говорят, что:

Приложение передает почти все данные в незашифрованном виде.

Разработчики все же иногда используют стандарт Triple DES, но он устарел и легко поддается взлому.

Чат-бот сохраняет все данные из промтов, включая логины, пароли и ключи шифрования пользователей, а информация хранится небезопасно.

Приложение собирает данные пользователей и устройств, которые могут быть использованы для отслеживания и деанонимизации.

Данные обрабатываются и отправляются в Китай и регулируются законами КНР – DeepSeek работает на серверах ByteDance.

В NowSecure считают, что DeepSeek следует запретить для использования в крупных и государственных организациях, поскольку существует риск утечки данных. Целиком прочитать исследование можно по ссылке.

Это уже не первый раз, когда безопасность DeepSeek вызывает сомнения. Ранее данные пользователей китайской платформы нашли в открытом доступе – как оказалось, они были просто оставлена "без присмотра".

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Также DeepSeek поймали на повторении китайской пропаганды, в том числе об Украине. ИИ Чат-бот целенаправленно врет и рассказывает официальную позицию правительства КНР в 80% случаев, когда ему задают политические вопросы.

Китайский чат-бот DeepSeek встревожил интернет

DeepSeek привлек к себе всеобщее внимание после того, как в январе 2025 года стал самым скачиваемым приложением более чем в 120 странах. И не просто в какой-то категории, а среди всех бесплатных приложений, обогнав ChatGPT, Threads, Google и другие популярные аппы.

Конкурент ChatGPT вызвал настоящую панику в Кремниевой долине. 27 января на фоне успеха продукта резко обрушились акции американских технологических гигантов. Так, Nvidia за один день потеряла почти 600 миллиардов долларов рыночной стоимости. А президент Трамп назвал китайскую ИИ "тревожным сигналом" для технологических компаний страны.

В конце января Италия первой в Европе заблокировала DeepSeek и удалила приложение из местных App Store и Google Play. Во Франции и Германии тоже пристально мониторят за приложением.

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