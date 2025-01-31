До этого приложение чат-бота удалили из местных App Store и Google Play.

Италия заблокировала DeepSeek из-за проблем с защитой данных, став первой страной, официально запретившей китайскую нейросеть. До этого приложение чат-бота удалили из местных App Store и Google Play.

Как пишет Reuters, причиной стало отсутствие прозрачной информации о том, как хранятся данные итальянских пользователей и для чего их используют.

"Мера принята для защиты данных итальянцев. Сегодняшний ответ от [китайских] компаний оказался абсолютно недостаточным", – заявили в пресс-службе итальянского регулятора по защите персональных данных Garante.

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Напомним, в 2023 году Италия первой в Европе заблокировала ChatGPT из-за беспокойств по поводу защиты пользовательских данных. Компания-разработчик OpenAI отреагировала на данные опасения, внедрив несколько изменений в сервис, включая большую прозрачность обработки данных.

В других странах ЕС еще не применяли подобные санкции, но во Франции, Германии и Ирландии тоже пристально мониторят за приложением. В то же время члены Конгресса США призывают администрацию Трампа запретить поставки специально разработанных для Китая чипов Nvidia H2, которые используются китайской компанией DeepSeek.

Чат-бот DeepSeek бьет рекорды популярности

DeepSeek привлек к себе всеобщее внимание после того, как за эти выходные стал самым скачиваемым приложением в App Store. И не просто в какой-то категории, а среди всех бесплатных программ, обогнав ChatGPT, Threads, Google и другие популярные аппы.

Конкурент ChatGPT вызвал настоящую панику в Кремниевой долине. 27 января на фоне успеха продукта резко обрушились акции американских технологических гигантов. Так, Nvidia за один день потеряла почти 600 миллиардов долларов рыночной стоимости. А президент Трамп назвал китайскую ИИ "тревожным сигналом" для технологических компаний страны.

Также в последние несколько дней вокруг китайского ИИ-стартапа DeepSeek разгорелись споры о том, что он якобы использует данные ChatGPT для обучения собственного чат-бота. Хотя чисто технически, это не запрещено.

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