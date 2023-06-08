Робот-пылесос - крайне полезная техника, которая значительно упростит вашу жизнь. С этим прибором убирать будет гораздо быстрее и приятнее. Тем не менее это устройство не всесильно и все же требует минимального контроля со стороны человека. УНИАН расскажет, как выбрать робот-пылесос, сколько он стоит и какие у него есть плюсы и минусы.
- Сколько стоит робот пылесос
- Почему нужен робот-пылесос и кому он подойдет
- Какие недостатки у робота-пылесоса
- Что нужно знать при покупке робота-пылесоса и как его выбрать
Сколько стоит робот пылесос
Стоимость робота-пылесоса зависит от набора функций. Самые простые модели обойдутся в 2-3 тысячи гривень. У недорогих устройств обычно нет функции влажной уборки, они не умеют сами возвращаться на базу и не сканируют помещение, а также могут оставлять мелкий мусор. Это хороший "пробный вариант", если у вас никогда не было такой техники.
Средние по цене аппараты обойдутся примерно в 5-6 тысяч гривень. В них доступны функции влажной уборки и сканирования помещения. Такие роботы-пылесосы могут анализировать, какие места уже убраны, а какие ещё нет. Они более мощные и дольше работают, реже застревают.
За 10-15 тысяч гривень можно купить самые качественные и мощные роботы-пылесосы, которые умело обходят любые препятствия, нигде не застревают и отличаются долгим временем работы.
Почему нужен робот-пылесос и кому он подойдет
Робот-пылесос будет полезен почти в любом доме. Для некоторых людей он вообще практически незаменим. Перечисляем, кому нужен робот-пылесос в первую очередь:
- Занятым людям. Эта техника значительно экономит время на уборку, а также может работать по таймеру в любое время и в любой день.
- Владельцам домашних животных понравятся роботы-пылесосы с функцией уборки вездесущей шерсти. Правда не каждый прибор подходит для этой цели.
- Владельцам большого дома. Робот быстро убирает большие площади, поэтому его выгодно покупать в большое жилье.
- Если у вас много низкой мебели на ножках, под которой тяжело убирать вручную, робот легко проскользнет в самые укромные места.
- Людям с ограниченными возможностями, которым тяжело убираться самостоятельно, робот-пылесос очень упростит быт. Такая техника станет хорошим подарком для пожилого человека.
- Аллергикам техника поможет быстро и своевременно избавляться от пыли в доме.
Однако стоит помнить, что этот прибор не всесилен, и некоторым людям не подходит.
Какие недостатки у робота-пылесоса
Перед покупкой робота-пылесоса стоит знать, какие у него есть недостатки:
- Прежде всего, стоит знать, что прибор может застрять, запутаться в проводах или "заблудиться" из-за сбоя в программе. В таком случае придется самостоятельно искать его по дому.
- Этот прибор легко забивается, особенно если на полу есть органика.
- Прибор плохо очищает пятна от пролитой жидкости и липкой еды, и другие въевшиеся загрязнения. Их придется очищать вручную.
- У робота-пылесоса есть много слабых мест - высокие пороги, лестницы, ковер с длинным ворсом.
- Если у вас тесная квартира и мало свободного места на полу, то покупать робот-пылесос будет невыгодно.
- Если в доме много углов - круглый робот не сможет хорошо их очистить, а квадратные стоят дороже.
Как видно, робот-пылесос не является полностью автономным. Даже самую продвинутую модель нужно заряжать и чистить, а также проверять уборку после неё.
Что нужно знать при покупке робота-пылесоса и как его выбрать
В большом разнообразии моделей и функций робот легко запутаться. Чтобы подобрать подходящую модель, учитывайте особенности жилья.
- Если между комнатами есть пороги - обязательно берите модель с преодолением порогов.
- Мощность робота для дома без ковров составляет до 1000 Па, а для квартиры с коврами - 1000-1500 Па.
- Если у вас есть ковер, обязательно выбирайте модель устройства с турбощеткой. Без неё робот не сможет очистить ворс.
- Обратите внимание на то, как долго робот может работать без подзарядки. Для маленькой квартиры площадью до 30 кв. м достаточно пылесоса, который работает 1 час. Если площадь квартиры составляет 60-80 кв. м, выбирайте технику с временем работы 90 минут. А за 2-3 часа пылесос уберет жилье площадью более 100 кв.м.
- Если в доме есть лестницы, обязательно берите модель с функцией предотвращения падения.
Следуйте этим рекомендациям, и техника принесет вам много пользы и радости.