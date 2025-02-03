Тот утверждал, что она не использовалась для майнинга, а просто очень долго находился в нерабочем компьютере.

Видеокарты Nvidia RTX 30ХХ до сих пор пользуются популярностью у геймеров, особенно модель RTX 3060 с 12 ГБ памяти. Практически весь жизненный цикл этих карт они активно скупались либо "майнерами", либо перекупщиками, зарабатывавшими на дефиците. Это привело к тому, что сейчас большая часть представителей этого семейства продается на б/у рынке в сомнительном техническом состоянии.

Владелец сервисного центра и автор ютуб-канала NorthridgeFix столкнулся с весьма необычным случаем ремонта Nvidia RTX 3090. По его словам, клиент купил видеокарту, которая не запускалась, хотя, по его утверждению, она не использовалась для майнинга, а просто долгое время находилось в нерабочем компьютере.

Разобрав видеокарту, специалист был удивлен – графический процессор и чип видеопамяти были удалены, а оставшиеся элементы перекошены.

Видео дня

Фактически восстановление такой видеокарты экономически нецелесообразно, поскольку нужно закупить рабочий графический процессор, память и восстановить плату, дополнив ее недостающими компонентами.

Остается лишь догадываться, насколько широко распространена эта проблема и сколько покупателей стали жертвами недобросовестных продавцов.

Напомним, 30 января в продажу поступила первая партия видеокарт нового поколения GeForce RTX 5090 и 5080 – в США и многих странах Европы ее раскупили за несколько минут. Перекупщики уже активизировались – у них цена на видеокарты достигает $6000.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в начале 2025 года. RTX 3060 остается самой популярной видеокартой, а процессоры AMD стали чуть популярнее.

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