Культовые 'Секретные материалы' получат перезапуск: первые детали

На данный момент команда утвердила только одного из главных актеров.

Культовый сериал "Секретные материалы"/"Совершенно секретно" получит полноценный перезапуск - стриминг Hulu уже официально заказал пилот нового проекта, над которым работает режиссер и продюсер Райан Куглер ("Грешники").

Как пишет Variety, одну из главных ролей в сериале исполнит Дэниэлл Дедвайлер ("Женщина во дворе"), но второго ключевого персонажа пока не утвердили. Проект обещает сохранить атмосферу оригинала, но в то же время представит новый взгляд с более разнообразным актерским составом.

Согласно официальному описанию, в центре сюжета окажутся два опытных агента ФБР, которые вынуждены объединиться, чтобы работать в давно закрытом подразделении, занимающемся делами с непонятными и сверхъестественными явлениями.

Куглер выступит сценаристом, режиссером и исполнительным продюсером пилота. Шоураннером станет Дженнифер Йель ("Декстер"). К команде также присоединится создатель оригинального сериала Крис Картер.

Оригинальный сериал выходил с 1993 по 2001 год и стал культовым. Позже его уже возрождали в 2016 и 2018 годах с возвращением звезд Джиллиан Андерсон и Дэвида Духовны. На данный момент ни один из них не заявлен в новом проекте.

Напомним, ранее сообщалось, что Hulu также заказал перезапуск хитового сериала 2000-х "Побег из тюрьмы".

