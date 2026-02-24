'Исторический максимум': бензин и дизель в Украине стремительно дорожают

С начала февраля стоимость бензина и дизеля на станциях UKRNAFTA выросла на 2 грн/л, до 62,99 грн/л.

В конце прошлой недели оптовые цены на бензин и дизель существенно выросли, повторив динамику внешних рынков. Крупные сети быстро отреагировали на изменения, сообщает Enkorr.

"Начиная с выходных, стелы ОККО и WOG, а впоследствии и UKRNAFTA с UPG выросли на 1 грн/л, достигнув исторического максимума", – говорят специалисты портала.

По данным мониторинга Консалтинговой группы "А-95", в конце прошлой недели средняя оптовая цена бензина за три дня – с 18 по 20 февраля – повысилась на 0,50 грн/л и достигла 52,50 грн/л. Дизельное топливо подорожало на 1,37 грн/л – до 53,32 грн/л.

Это привело к существенному росту цен на автозаправочных станциях. Средние цены на бензин и дизель добавили по 50 коп./л, увеличившись до максимальных показателей с начала 2022 года – 61,49 грн/л и 61,15 грн/л соответственно.

Первыми обновили цены на стеллах сети ОККО и WOG. Сейчас стоимость бензина и дизеля на их АЗС составляет 64,99 грн/л. В то же время операторы не пересматривали цены на премиальный дизель, которые снизили еще в начале прошлой недели.

Не отставали от лидеров и сети UKRNAFTA и UPG. Для государственной сети это уже не первое повышение цен в этом месяце. В целом с начала февраля бензин и дизель на станциях UKRNAFTA подорожали на 2 грн/л и сейчас стоят 62,99 грн/л.

Компания активно сокращает разрыв с премиальным сегментом, уменьшив разницу с 3 грн/л до 2 грн/л – напомним, в мае 2025 года она достигала 5 гривень.

Кроме крупных сетей, цены на бензин и дизель на 1 грн/л повысили U.GO и "Рур групп". Бензин подорожал и в AMIC (кроме Житомирской области) до средней цены 61,94 грн/л, тогда как дизель подорожал на 0,50–1 грн/л и сейчас стоит 61,88 грн/л.

На АЗС KLO повышение цен произошло неравномерно: бензин подорожал на 50 коп./л и сейчас стоит 62,69 грн/л, тогда как дизель прибавил 1,50 грн/л – до 64,79 грн/л.

Отдельно отличился "Авантаж 7", который в начале недели снизил стоимость бензина на 50 коп./л – до 57,45 грн/л. Благодаря этому оператор удерживает позиции в ТОП-3 сетей с самым дешевым бензином и сжиженным газом.

Точечное снижение на 50 коп./л зафиксировано и на бензин в сети "БРСМ-Нафта", который в среднем теперь стоит 58,58 грн/л. Дизель остался без изменений – 56,79 грн/л, а LPG (автогаз) подорожал только в Кировоградской области на 20 коп./л – до 36,86 грн/л в сети.

Цены на топливо в Украине – прогнозы экспертов

По мнению специалистов, в дальнейшем можно ожидать новую волну подорожания топлива. По словам основателя группы компаний Prime, топливного эксперта Дмитрия Леушкина, цены на бензин и дизель на украинских заправках могут подняться еще на 1 гривну, как только температура воздуха стабильно превысит 0°C.

Главными причинами возможного подорожания топлива специалист считает курс валют и цену на нефть. Эксперт подчеркнул, что Ормузский пролив – ключевая артерия мирового нефтяного рынка, ведь через него проходит примерно 20% мировых поставок.

Если начнется война в Иране, и движение танкеров там будет заблокировано или серьезно ограничено на длительное время, цены на нефть на волне паники могут вырасти до 100 долларов за баррель.

