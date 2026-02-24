'Это не уличная драка': Зеленский призвал Трампа посетить Украину

Президент также призвал "поставить на место" Россию, чтобы достичь мира.

Президент Владимир Зеленский в своей речи, посвященной годовщине вторжения РФ, заявил, что хотел бы, чтобы Дональд Трамп посетил Украину.

"Я точно знаю: только побывав в Украине и увидев своими глазами нашу жизнь и борьбу, почувствовав наших людей и вот это море боли, – только так можно понять, о чем эта война на самом деле. И из-за кого. Кто здесь агрессор. На кого нужно давить. Понять, что Украина защищает жизнь, воюет именно за это. И это не уличная драка. Это нападение больного государства на суверенное, и понять, что Путин и есть эта война. Он – причина начала и препятствие для ее окончания. И ставить на место нужно именно Россию, чтобы был настоящий мир", – сказал Зеленский.

Годовщина вторжения РФ: что известно

Как отмечало издание Politico, делегация Европы едет в Украину на годовщину вторжения с пустыми руками. Журналисты отмечают, что ЕС хотела к этому дню подготовить новый пакет санкций против РФ. Однако помешало этому вето Венгрии из-за конфликта Будапешта и Киева вокруг нефтепровода.

Между тем Владимир Зеленский в своем интервью, опубликованном в Financial Times в годовщину вторжения РФ, призвал Трампа не верить "играм" Путина. Президент также подчеркнул, что для завершения войны Украине необходимы надежные гарантии безопасности.

