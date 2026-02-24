В РФ придумали новую страшилку о ядерной бомбе в Украине: Кремль уже взорвался угрозами

Российская разведка заявила, что якобы Британия и Франция активно работают над предоставлением Украине ядерного оружия.

В России придумали новую страшилку о ядерном оружии в Украине. Так, российская разведка заявила, что якобы Британия и Франция активно работают над предоставлением нашей стране ядерного оружия и средств его доставки и планируют замаскировать передачу этого оружия под якобы собственную разработку Украины.

"Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1", – говорится в сообщении.

При этом в российской разведке заявили, что якобы Германия отказалась участвовать в этом плане.

Видео дня

В Кремле уже отреагировали на эту информацию потоком угроз

Так, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "намерение Британии и Франции передать Украине ядерную бомбу является вопиющим нарушением международного права". Он также добавил, что эта информация будет учитываться в ходе переговоров по Украине.

А спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что передача ядерного оружия Украине недопустима, и "будет преступлением, которое может привести к ядерной войне".

Он также предложил подготовить обращение к парламентам Франции и Англии с требованием провести расследование.

Напомним, в прошлом году Путин уже заявлял, что Украина якобы может применить против РФ так называемую "грязную" бомбу. Впрочем, он же и подтвердил, что у Москвы нет никаких доказательств того, что Киев уже создал или планирует создать такое оружие.

Ядерное оружие в Европе

Сейчас только две страны в Европе обладают ядерным оружием – Великобритания и Франция.

Однако в последнее время о необходимости задуматься о собственном ядерном оружии ввиду растущей угрозы со стороны России заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность разработки его страной собственного ядерного оружия, предположив вместо этого, что они могут развернуть у себя ядерное оружие Франции и Великобритании.

Вас также могут заинтересовать новости: