София Ротару трогательно отреагировала на четвертую годовщину войны в Украине (фото)

Артистка нарушила свое молчание в сети.

Известная украинская певица София Ротару, которая ранее прокомментировала циничный удар по Киеву, впервые за долгое время вышла на связь с подписчиками.

Звезда в своем Instagram сегодня, 24 февраля, в день, когда четыре года назад Россия напала на Украину, опубликовала трогательное фото. На снимке изображена улица с разрушенными домами после атаки россиян. Однако на фоне сгоревших построек проросли синие подснежники и желтые нарциссы. Само фото Ротару решила не подписывать.

К слову, София Михайловна не появляется на публике и отказалась от выступлений на сцене с 2022 года. Артистка также не говорит о полномасштабном вторжении РФ в Украину, а лишь иногда публикует кадры разрушений после российских атак и добавляет слова сочувствия. По словам ее сестры, Ротару во время войны находится в Киеве, хотя ходили слухи, что звезда все это время живет за границей.

Напомним, ранее лидер группы ТНМК Фагот назвал причину, по которой София Ротару молчит о войне в Украине.

