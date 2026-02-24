Законопроект №14110-д требует существенной доработки: исследование Института социально-экономической трансформации

Авторы исследования сравнили положения законопроекта №14110-д с практиками стран Европейского Союза.

Законопроект №14110-д, который на этой неделе будет рассматривать Верховная Рада, в нынешней редакции является несовершенным и не соответствует европейским подходам к регулированию никотиносодержащих продуктов. Об этом говорится в аналитическом исследовании Института социально-экономической трансформации "О международном опыте регулирования никотиносодержащих продуктов".

Авторы исследования сравнили положения законопроекта №14110-д с практиками стран Европейского Союза и пришли к выводу, что предложенная в документе модель регулирования не является комплексной и может привести к тенизации рынка и потерям государственного бюджета.

Законопроект - не комплексный и не учитывает налоговую логику регулирования

Одной из ключевых проблем законопроекта №14110-д авторы исследования называют отсутствие целостного подхода к регулированию рынка. В частности, документ не содержит налоговой и акцизной составляющей, которая является базовым элементом контроля оборота никотиносодержащих продуктов в странах ЕС.

"Законопроект №14110-д в нынешней редакции не является комплексным, поскольку не предусматривает интеграции никотиновых паучей в систему налогообложения и администрирования, что создает предпосылки для тенизации рынка", - отмечается в исследовании.

Подход Украины и ЕС: запрет против регулирования

По мнению авторов исследования, предлагаемое законопроектом №14110-д установление предельного содержания никотина в пачках на уровне 1 мг фактически приведет к запрету оборота легальной продукции.

"Введение предельного содержания никотина на уровне 1 мг в порции фактически означает запрет оборота большинства никотиновых паучей, которые в настоящее время реализуются на легальном рынке", - говорится в аналитическом исследовании.

В то же время в странах ЕС никотиновые паучи не запрещают, а регулируют - через четко определенные предельные уровни содержания никотина и систему государственного контроля.

"Практика Европейского Союза свидетельствует о применении регуляторного, а не запретительного подхода: предельное содержание никотина в никотиновых пачках составляет от 12 до 20 мг в зависимости от страны", - отмечают эксперты.

В частности, в Польше и Словакии разрешенный уровень составляет 20 мг, в Венгрии - 17 мг, в Финляндии - 16,6 мг, в Чешской Республике - 12 мг. По оценке авторов исследования, отход от подобной модели в Украине не только не уменьшит теневой рынок, но и создаст риски потери бюджетных поступлений, потенциальный объем которых в 2026 году оценивается в 1,5 млрд грн.

Украине нужна прогнозируемая акцизная политика

Еще одним критическим аспектом законопроекта эксперты называют отсутствие прогнозируемой акцизной политики. По их выводам, резкие и непредсказуемые регуляторные решения в сфере никотиносодержащих продуктов только стимулируют рост теневого рынка.

"Международный опыт показывает, что прогнозируемая акцизная политика с четким графиком изменений и оптимальными параметрами содержания никотина позволяет уменьшать тенизацию рынка и сохранять бюджетные поступления", - отмечается в исследовании.

Почему законопроект требует доработки

Подводя итоги, авторы исследования призывают к существенной доработке законопроекта №14110-д с учетом европейского опыта. По их мнению, переход от запретительной логики к регулированию позволил бы одновременно уменьшить теневой рынок, обеспечить контроль за оборотом продукции и сохранить бюджетные поступления.

"Регулирование, а не запрет, является более эффективным инструментом достижения экономических и социальных целей государственной политики", - резюмируют эксперты Института социально-экономической трансформации.

