Опять разочарование: раскрыта емкость аккумуляторов всех моделей Samsung S26

Переход от 2000 циклов к 1200 циклам означает сокращение срока службы батареи в долгосрочной перспективе.

Устройства серии Samsung Galaxy S26 за пару дней до презентации прошли сертификацию EU Energy Label. Как результат стала известна точная емкость батарей всех трех смартфонов и их долговечность.

Корейский бренд традиционно не стал экспериментировать и оставил почти все как в S25. Galaxy S26+ и флагманский Galaxy S26 Ultra получат батареи емкостью 4900 и 5000 мАч соответственно. Нынешнее поколение использует аналогичные аккумуляторы.

Базовая модель Galaxy S26 станет единственной в серии, получившей прирост емкости аккумулятора – до 4300 мАч (против 4000 мАч в S25).

Видео дня

Важная деталь заключается в оценке долговечности аккумуляторов. Новые этикетки указывают, что батареи всех трех моделей сохраняют не менее 80% своей емкости после 1200 полных циклов зарядки. Это значительно меньше по сравнению с предыдущей серией S25, где батареи были рассчитаны на 2 000 циклов до аналогичного падения здоровья.

Такая потеря долговечности может означать, что аккумуляторы S26 станут изнашиваться быстрее при интенсивном использовании, пишет SamMobile.

Презентация серии Galaxy S26 пройдет на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 25 февраля, где также, по слухам, будут представлены новые наушники и другие гаджеты компании.

Ранее в сети показали Samsung S26 Ultra в эксклюзивных цветах "Розовое золото" и "Серебряная тень", которые можно будет приобрести исключительно через фирменный онлайн-магазин компании.

А уже в начале марта свою презентацию новинок проведет Apple. Основными новинками, по слухам, станут новый бюджетный MacBook и iPhone 17e.

Вас также могут заинтересовать новости: