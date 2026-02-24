В Великобритании изменили срок продления виз: что изменилось для беженцев из Украины

Этот шаг должен дать людям больше определенности относительно их дальнейшего пребывания в стране.

В Великобритании разрешат в три раза раньше подавать документы на продление виз - отныне украинцы смогут подавать заявку на продление визы за 90 дней до истечения срока действия действующего разрешения - вместо нынешних 28 дней. Как пишет The Independent, решение приняли после обращений представителей украинской общины, которые подчеркивали, что короткий срок создает лишний стресс и неопределенность относительно легального статуса в Великобритании.

"Объявление прозвучало накануне визита министра внутренних дел Иветт Купер в Киев по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России. Власти Великобритании стремятся продемонстрировать приверженность безопасным и легальным путям въезда, параллельно усиливая борьбу с нелегальной миграцией", - говорится в публикации.

Схема Ukraine Permission Scheme, в рамках которой с 2022 года убежище в Великобритании получили более 300 тысяч украинцев, в сентябре была продлена еще на два года. Обычно такие визы выдаются на три года. После этого их владельцы могут воспользоваться программой Ukraine Permission Extension (UPE), которая позволяет продлить пребывание еще на 18 месяцев.

Видео дня

Министр по вопросам иммиграции Майк Тепп заявил, что правительство прислушалось к опасениям украинской общины и стремится обеспечить людям "больше спокойствия и уверенности в будущем". По его словам, Великобритания будет оставаться безопасным убежищем для украинцев столько, сколько будет длиться война.

К годовщине вторжения правительство также подготовило пакет помощи на 5 миллионов фунтов стерлингов для поддержки работы в сфере правосудия и привлечения к ответственности за военные преступления, пишет издание. Это дополнит уже предоставленные 11,5 миллиона фунтов на поддержку украинских расследований.

Средства пойдут на обучение украинских следователей и прокуроров, документирование преступлений и поддержку пострадавших, в частности жертв сексуального насилия, связанного с конфликтом. В британском МИД надеются, что это будет способствовать соблюдению международных стандартов в правовой системе Украины.

Во время визита в Киев глава МИД планирует также поднять вопрос тактики "русификации" на временно оккупированных территориях – в частности принудительной паспортизации, запрета украинского языка и преследований за проукраинскую позицию.

Между тем, отмечает The Independent, премьер-министр Кир Стармер вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном готовятся провести встречу "коалиции желающих", чтобы обсудить ход мирных переговоров и дальнейшую поддержку Киева.

"Российские обстрелы Украины продолжаются: в выходные в результате ракетных и дронных атак в Киеве погиб один человек, повреждена энергетическая инфраструктура. В то же время украинские чиновники заявляют, что новый раунд переговоров о прекращении войны может состояться уже в конце этой недели", - пишет СМИ.

Беженцы за рубежом - последние новости

На днях стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий подписал документ, который предусматривает перенос всех инструментов поддержки украинских беженцев в общий Закон о предоставлении защиты иностранцам. Таким образом, по его словам, завершен "этап безусловных привилегий". Речь шла о том, что Польша и в дальнейшем поддерживает Украину в войне против РФ, однако новый закон должен упорядочить систему помощи и защитить государственные финансы. Кроме того, он продлевает легальность пребывания в Польше граждан Украины, бежавших от войны, до 4 марта 2027 года.

Вас также могут заинтересовать новости: