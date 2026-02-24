Стабильные показатели на фоне логистических и энергетических вызовов: Метинвест Ахметова отчитался за прошлый год

Несмотря на сложные условия, Метинвест увеличил выпуск готовой продукции на 13% в годовом исчислении - до 2,429 млн тонн.

Горно-металлургическая группа Метинвест в 2025 году сохранила стабильные производственные показатели, несмотря на полномасштабную войну, перебои с электроснабжением и сложную логистику. По итогам года производство стали составило 2,018 млн тонн, что лишь на 4% меньше, чем в 2024 году, а выпуск чугуна сократился лишь на 2%, до 1,782 млн тонн. Об этом говорится в официальном отчете компании.

Незначительное снижение объемов связано, в частности, с капитальным ремонтом доменной печи №9 на "Каметстали" в апреле-июне 2025 года. А уже в четвертом квартале производство стали выросло на 3% по сравнению с предыдущим кварталом - до 564 тыс. тонн, что свидетельствует о постепенной стабилизации работы.

Несмотря на сложные условия, Метинвест увеличил выпуск готовой продукции на 13% в годовом измерении - до 2,429 млн тонн. В частности, производство плоского проката выросло на 20%, до 1,107 млн тонн, благодаря возобновлению выпуска горячекатаного рулона на Ferriera Valsider (Италия) и стабильной работе европейских активов группы. Производство длинного проката увеличилось на 7%, до 1,322 млн тонн.

Видео дня

Производство железорудного концентрата осталось практически на уровне предыдущего года - 15,695 млн тонн. При этом выпуск товарной железорудной продукции вырос на 3% - до 15,229 млн тонн. Остановку Ингулецкого карьера, которая произошла ранее, компенсировали наращиванием добычи на Анновском карьере.

В 2025 году производство кокса сократилось на 2%, до 1,1 млн тонн из-за вывода из эксплуатации одной из коксовых батарей на "Каметстали". Частично это было компенсировано ростом производства на "Запорожкоксе" на 23%.

В компании также сообщили о приостановке работы производственного участка Покровской угольной группы из-за ситуации с безопасностью вблизи линии фронта и перебоев с энергоснабжением.

Кроме того, Метинвест находится на финальной стадии продажи United Coal Company (США), в связи с чем актив был деконсолидирован из финансовой отчетности с первого полугодия 2025 года.

Как известно, Метинвест Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года он вложил более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса. Также компания ввела инициативу Steel Force, направленную на подготовку нового поколения специалистов, которые будут участвовать в восстановлении украинской промышленности после войны.

Вас также могут заинтересовать новости: