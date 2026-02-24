Китай сделал заявление к четвертой годовщине полномасштабной войны

В Пекине продолжают считать политическое урегулирование единственным реальным путем к прекращению конфликта.

Китай поддерживает все усилия по установлению мира в Украине и призывает вовлеченные стороны российско-украинской войны воспользоваться возможностью для диалога и достичь всеобъемлющего и обязательного мирного соглашения. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, сообщает Укринформ.

"В последние дни открылись двери для диалога, и мы надеемся, что все стороны воспользуются этой возможностью и достигнут всеобъемлющего, долгосрочного и обязательного мирного соглашения", - сказала Мао.

Она также отметила, что позиция Китая по "украинскому кризису" (так в КНР официально называют российскую войну против Украины) остается последовательной и четкой, и в Пекине продолжают считать политическое урегулирование единственным реальным путем к прекращению конфликта.

Мао заверила, что Пекин поддерживает любые усилия, которые будут способствовать установлению мира.

Кроме того, дипломат считает, что Китай не имеет никакого отношения к продолжающемуся в Европе конфликту и с самого его начала придерживается объективной и справедливой позиции.

"Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса", - заявила Мао.

Война в Украине - позиция Китая

Как сообщал УНИАН, Радио Свобода со ссылкой на европейских чиновников писало, что на пятый год войны Китай углубил поддержку РФ, закупая энергоносители и обеспечивая ее критически важными минералами для производства дронов.

Также в страну идет стабильный поток товаров двойного назначения, таких как микроэлектроника и промышленное оборудование. Кроме того, китайский лидер Си Цзиньпин помог противостоять дипломатическому давлению на президента России Владимира Путина, взаимодействуя с ним 19 раз с начала полномасштабного вторжения, проводя личные встречи или телефонные звонки.

Чиновники и аналитики говорят, что Китай не оказывает прямой военной помощи, но постоянно расширяет экономическое, технологическое и дипломатическое сотрудничество с Москвой.

