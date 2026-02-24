Мир привык мыслить в рамках спецопераций - четкая миссия, ограниченная во времени, ресурсах, силах и средствах, с ожидаемым результатом. Такие операции, как правило, требуют высокотехнологичного оружия и его накопления "про запас". Но российско-украинская война обозначила новые горизонты войн будущего.

Теперь в основе - формирование и масштабирование устойчивых систем. Чем больше, быстрее и дешевле - тем лучше. Простыми словами, нужно не десять крутых, самых дорогих ракет для одной филигранной спецоперации, а, условно, две. Не такие крутые, но ежемесячно, а еще лучше - раз в две недели или неделю, а лучше всего - вообще ежедневно.

Россияне, кстати, это прекрасно понимают: постоянная мобилизация пушечного мяса все более низкого и низкого качества, но ежемесячно; более двухсот ударных дронов - "шахедов" и "гербер", основная масса которых (несмотря на все китайские "улучшения" в обход санкций) уничтожается нашей ПВО, но ежесуточно; с 2025 года - постоянный прирост крылатых и баллистических ракет с помощью Пекина (поставки перхлората аммония - ключевого компонента топлива для них)...

Россияне масштабируют системы для продолжения войны сразу на нескольких уровнях.

Во-первых, на стратегическом. Речь идет о терроре гражданского населения и уничтожении украинской инфраструктуры, а также регулярных ИПСО. Цель понятна: посеять панику, уныние, недоверие к военно-политическому руководству страны, сорвать мобилизацию. Ведь народ, который требует мира на любых условиях и нападает на своих военных, ломает всю дипломатию и проигрывает войну. Возможности возглавить эти бунты уже ждут разношерстные команды политиков "старой гвардии", хорошо знакомые россиянам.

Во-вторых, на оперативном уровне - уничтожение украинской логистики еще за 200 километров от фронта. Здесь происходит клонирование и наращивание подразделений ударных БПЛА, масштабирование применения дронов типа "Молния", БМ-35 и другого дешевого и смертоносного дерьма. Ведь в Кремле очень хорошо поняли старое доброе правило, что армия выигрывает сражения, но войну выигрывает логистика.

В-третьих, на тактическом уровне - гнать и гнать российское "мясо" на убой. Продавливать порядки Сил обороны Украины, отгрызать сотни метров и продавать это как "победу". Враг может ежесуточно бросать тысячу человек в эту мясорубку, Украина - нет.

Эти планы Москвы имеют вполне прагматичные цели. Украина, в видении РФ, не должна построить собственные эффективные системы и где-то все же сломается. Условно, мы не завершим корпусную реформу, не защитим свою логистику, рассыплемся на первой линии обороны из-за нехватки людей, а в тылу "восстанем" против ТЦК или отключений света...

Почему Кремль так подталкивает все это? Потому что россияне уже уперлись в потолок своих производственных возможностей. Наши дальнобойные удары и санкции начали минусовать деньги на развитие российского ВПК: пока что дешевые и быстрые системы работают, но вдвое удвоить мощности уже невозможно.

При этом важно понимать, что Россия уже уперлась, а мы, к счастью, еще нет. Поэтому главный наш вызов - построить еще более эффективные, дешевые и быстрые системы.

Время здесь - ключевой критерий. Враг в наступлении, мы в обороне. Наш ВПК загружен на 15 миллиардов долларов, но имеет перспективу на 55 млрд. Экспорт вооружения, к сожалению, это лишь улучшение, но не решение проблемы в плане получения дополнительных финансов.

Главные вызовы, которые сейчас стоят перед нами - это люди, оружие и деньги.

Первое - ориентировочно, у нас есть более 30 тысяч новобранцев ежемесячно. Из них 13,5% - это рекруты, остальные пополняют армию по мобилизации. Но Министерство обороны Украины планирует удвоить показатели рекрутинга в Силы обороны уже в этом году. А аналитики нашего центра прогнозируют возможность утроить этот показатель (при условии включения в национальную кампанию рекрутинга всех органов власти).

Конечно, к этому готовы, мягко говоря, не все. Однако кампания массового рекрутинга, на самом деле, является одной из вакцин от российской пропаганды. Мы должны вернуть уважение к пикселю. И параллельно страна нуждается в совершенствовании процесса мобилизации. Справедливое пополнение боевых частей - одна из основ нашего выживания.

Второе - деньги. Украина не может нести бремя войны без полной союзной поддержки. И для устойчивости нам нужно, как минимум, 120 млрд долларов. Итак, нужно их искать, давить на партнеров, ведь оплачивать денежное обеспечение военнослужащих Сил обороны (примерно в три раза больше, чем сейчас) - это лучшая инвестиция в безопасность Европы. Лучше платить деньгами, чем кровью.

И третья позиция - оружие. Самое слабое наше звено на данный момент - защита от российской баллистики.

Ракет к системам "Patriot" критически не хватает, их производство медленное, партнеры не спешат перетряхивать свои запасы. Наращивание, ускорение и удешевление производства - главный приоритет украинского ВПК. Разрешение на экспорт улучшит ситуацию, но постоянно нужно искать дополнительные источники финансирования. Мы, наконец, можем себе позволить массированные ракетно-дроновые удары по территории России - производство масштабируется, потому что на один прилет украинского дрона приходится 9 сбитых. И это еще точно не предел возможностей...

На каждый "Шахед" - три дрона-перехватчика, на каждого оккупанта - несколько FPV, на каждую вакантную должность украинского пехотинца - несколько НРК. Это - сложные вызовы на 2026 год, но вполне подъемные.

Чьи системы будут более устойчивыми, тот и будет иметь шанс на выживание. Главное - не рассыпаться внутри страны. Держим строй.