Не тратьте память смартфона: эти популярные Android-приложения потеряли смысл

Перед установкой очередной программы стоит проверить, нет ли нужной функции уже в самой системе.

Популярные Android-приложения, которые раньше считались обязательными к установке, сегодня могут оказаться совершенно ненужными. Современные версии Android получили множество встроенных функций, поэтому отдельные программы лишь перегружают систему, расходуют батарею и показывают рекламу.

Издание MakeUseOf назвало четыре типа приложений, от которых в 2026 году можно смело отказаться.

Приложения для редактирования фотографий

Еще недавно сторонние фоторедакторы считались обязательным для Android-устройства: встроенные инструменты в галерее позволяли только обрезать снимок, повернуть его или наложить простой фильтр.

Теперь все иначе. В Google Photos доступен полноценный набор функций: настройка цвета и освещения, размытие фона, добавление текста и другие инструменты. Вдобавок есть ИИ-возможности – удаление лишних объектов, корректировка композиции и даже замена фона.

Видеоплееры

Раньше пользователи часто устанавливали отдельные видео-плееры, чтобы воспроизводить редкие форматы или получить расширенные настройки. Но сейчас большинство смартфонов без проблем воспроизводят популярные форматы "из коробки", а встроенные решения работают стабильно и без лишней рекламы.

Для обычного пользователя установка дополнительного плеера часто означает лишь лишнюю иконку в меню, рекламу и фоновую нагрузку на систему.

QR-сканеры

Когда-то они действительно были необходимы: стандартная камера Android не умела распознавать QR-коды. Сегодня практически все современные смартфоны автоматически определяют код прямо в приложении камеры, без скачивания стороннего софта. Более того, отдельные QR-сканеры в прошлом нередко становились источником агрессивной рекламы и даже вредоносного ПО.

В 2026 году скачивать отдельный QR-ридер просто нет необходимости.

Приложения-очистители, ускорители и "оптимизаторы"

Эти приложения обещают освободить оперативную память, продлить время работы батареи и "разогнать" смартфон. На практике современные версии ОС Android самостоятельно управляют ресурсами – система автоматически закрывает фоновые процессы и распределяет нагрузку.

Постоянное вмешательство сторонних утилит может, наоборот, ухудшить автономность и стабильность работы устройства.

Эксперты подчеркивают: чем меньше лишних приложений установлено на смартфоне, тем выше безопасность и производительность. В 2026 году многие функции, ради которых раньше приходилось искать программы в Play Market уже давно стали частью самой системы.

Ранее пользователям рассказали, как очистить кэш на Android – и почему это один из самых быстрых способов "оживить" систему.

