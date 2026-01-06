Ускорит игры в 6 раз: Nvidia представила DLSS 4.5 для видеокарт GeForce RTX

Запуск 13 января, но попробовать уже можно – в бета-версии.

На выставке CES 2026 компания NVIDIA официально представила DLSS 4.5. Новая версия апскейлера выдает выше качество и больше fps при меньшем количестве артефактов. Обещают, что производительность выросла на ~35%.

По заявлению NVIDIA, DLSS 4.5 уже поддерживается более чем в 400 играх, включая 007: First Light и Resident Evil 9, когда они выйдут, и работает на всех видеокартах GeForce RTX.

Ключевые улучшения DLSS 4.5 включают:

Transformer второго поколения для Super Resolution – новая модель точнее обрабатывает движение объектов, освещение и данные игрового движка, улучшая детализацию изображения, особенно в режимах Performance и Ultra Performance, а также существенно снижая количество визуальных артефактов;

Мультикадровая 6х генерация кадров – обновленная технология генерации кадров работает на новой нейросетевой модели и способна создавать до пяти дополнительных кадров на один отрисованный, повышая частоту кадров в 4K с трассировкой пути до 35% на видеокартах RTX 50;

– обновленная технология генерации кадров работает на новой нейросетевой модели и способна создавать до пяти дополнительных кадров на один отрисованный, повышая частоту кадров в 4K с трассировкой пути до 35% на видеокартах RTX 50; Dynamic Multi Frame Generation –интеллектуальный алгоритм, который в реальном времени меняет множитель генерации кадров, подстраиваясь под нагрузку и частоту обновления монитора.

Как говорят в компании, наибольший эффект от обновления апскейлера получат владельцы видеокарт серий RTX 40 и RTX 50, а расширенные возможности генерации кадров, выход которых намечен на весну, будут эксклюзивом для линейки RTX 5000.

Видео дня

Полноценный запуск апскейлера DLSS 4.5 состоится для всех 13 января, но уже сейчас желающие могут скачать бета-версию Nvidia App и включить галочку в настройках.

В связи с дефицитом и подорожанием оперативной памяти, возникший из-за ИИ-гонки, видеокарты нового поколения NVIDIA могут задержаться до 2028 года. А серия GeForce RTX 50 SUPER может и вовсе не выйти.

Также сообщается, что следующее поколение PlayStation и Xbox может выйти гораздо позже, чем ожидалось. Кроме того, из-за кризиса памяти уже в 2026-м году могут подорожать нынешние приставки.

Вас также могут заинтересовать новости: