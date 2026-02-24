Война уничтожает поколение: рождаемость в Украине падает до исторического минимума, - CNBC

Текущая демографическая ситуация может привести к экономической катастрофе, предупреждает издание.

Четыре года полномасштабной войны России против Украины все более заметно влияют на демографическую ситуацию в обеих странах.

Как пишет издание CNBC, с начала полномасштабного вторжения РФ уровень рождаемости в Украине резко снизился. Речь идет об общем коэффициенте рождаемости – среднем количестве детей, которых рожает одна женщина в течение жизни.

В 2021 году этот показатель в Украине составлял 1,22. В 2025 году он снизился примерно до 1,00, свидетельствуют данные ООН. В то же время первая леди Елена Зеленская в декабре заявляла о еще более низком уровне – 0,8–0,9 ребенка на женщину, назвав ситуацию "критической".

Для простого воспроизводства населения без учета миграции необходим коэффициент 2,1. Текущие цифры означают не просто спад, а структурный демографический кризис.

Эксперты связывают падение рождаемости с комплексом факторов: гибелью военных, разъединением семей, вынужденной эмиграцией миллионов украинцев, а также общей неопределенностью и рисками для безопасности. Старший научный сотрудник Центра экономической стратегии Ирина Ипполитова подчеркнула, что в 2022 году ситуация резко ухудшилась из-за массовой миграции, причем страну покидали преимущественно люди трудоспособного возраста.

По ее словам, многие женщины, которые потенциально могли рожать детей, уехали за границу. Те же, кто остались, часто откладывают материнство из-за войны и неопределенности. Количество родов продолжает сокращаться.

Ипполитова предупреждает: даже если активные боевые действия прекратятся, миграция может продолжаться, а страх повторного вторжения будет оставаться фактором, влияющим на демографические решения. Именно поэтому Украине, по ее мнению, необходимы надежные гарантии безопасности в рамках любого мирного соглашения.

Последствия уже ощутимы. Школы и университеты фиксируют уменьшение количества учеников и студентов. В перспективе это означает сокращение трудоспособного населения.

"Через 10–15 лет тех, кто будет выходить на пенсию, некем будет заменить", – отмечает эксперт.

Снижение рождаемости создает долгосрочные экономические риски: меньшее количество работников – это более низкие налоговые поступления, более медленный экономический рост и рост нагрузки на пенсионную и медицинскую системы в условиях старения населения.

Россия также сталкивается с демографическим спадом, который продолжается уже несколько десятилетий и усилился на фоне войны. В 2021 году коэффициент рождаемости составил 1,51. В 2024 году – около 1,4, а в 2025 году – 1,37.

В 2024 году в России было зарегистрировано 1,222 млн рождений – это самый низкий годовой показатель с 1999 года. Несмотря на это, президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал к росту рождаемости и заявлял о необходимости "беби-бума". Во время ежегодной "Прямой линии" он подчеркнул, что стране необходимо поднять коэффициент как минимум до 2,0 и "сделать счастье материнства и отцовства модным".

Российские власти предлагают финансовые стимулы: единовременные выплаты многодетным семьям, налоговые льготы и восстановленную советскую награду "Мать-героиня". За рождение десяти и более детей предусмотрена выплата 1 млн рублей (около 13 тыс. долларов).

Впрочем, часть экспертов скептически оценивает эффективность такой политики. Профессор Чикагского университета Константин Сонин считает, что демографическая риторика Кремля больше связана с общественным контролем, чем с реальным решением проблемы. По его словам, война, экономическая нестабильность, инфляция и потери на фронте снижают чувство безопасности – а именно оно является ключевым для решения о рождении детей.

"Для любой молодой семьи важнее общее чувство безопасности, чем прямые денежные выплаты", – отметил Сонин.

Он также подчеркнул, что сотни тысяч погибших и ухудшение качества жизни с начала войны формируют атмосферу неуверенности в будущем.

Эксперты признают: исторически после войн иногда происходят кратковременные всплески рождаемости. Однако нынешние тенденции в Украине и России свидетельствуют о более глубоких структурных проблемах. Если они сохранятся, обе страны столкнутся с долгосрочными демографическими и экономическими последствиями в ближайшие десятилетия.

Демографическая ситуация в Украине - последние новости

Министр культуры, вице-премьер-министр по гуманитарной политике Татьяна Бережная сообщила, что до полномасштабного вторжения в Украине проживало около 10 млн молодых людей, а сейчас – около 7,6 млн.

Издание The Guardian писало, что, несмотря на войну и сложную демографическую ситуацию, многие украинцы продолжают выбирать именно Украину для жизни и рождения детей. При этом бывший руководитель акушерского отделения перинатального центра в Киеве Кирилл Венцковский сказал, что демографическая ситуация "сложная". По его словам, рождаемость снизилась примерно на 30%.

