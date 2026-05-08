'Было сделано под давлением Киева': в РФ отреагировали на решение Израиля по поводу зерна

В МИД РФ заявили, что это решение противоречит заявленному израильскими властями обязательству поддерживать российско-израильское экономическое сотрудничество.

В пятницу Россия обвинила израильские власти в том, что те уступили давлению со стороны Украины в споре о партии зерна, которую в прошлом месяце не допустили в израильский порт, сообщает Reuters.

Издание подчеркнуло, что Украина утверждает, что это зерно было похищено Россией из тех регионов Украины, которые российские войска захватили во время войны.

Отмечается, что в своем заявлении Министерство иностранных дел России отвергло то, что оно назвало "абсурдными и безосновательными утверждениями украинской стороны".

В заявлении говорилось о том, что Москва выразила сожаление по поводу решения израильской импортной компании не разрешить разгрузку зерна в порту Хайфы.

"Москва выразила сожаление по поводу этого шага, который, очевидно, был сделан под давлением Киева. Это противоречит заявленному израильскими властями обязательству поддерживать российско-израильское экономическое сотрудничество и угрожает продовольственной безопасности самого Израиля", – говорится в заявлении.

Примечательно, что Украина заявила, что отказ в приеме груза является положительным явлением, свидетельствующим об эффективности ее правовых и дипломатических мер.

Скандал с украденным украинским зерном в Израиле

Ранее УНИАН сообщал, что Швеция конфисковала сухогруз Caffa, который перевозил похищенное украинское зерно. Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подчеркнул, что это решение является важным прецедентом в борьбе с незаконным вывозом ресурсов с оккупированных территорий. Власюк добавил, что ранее подобные суда в основном ограничивались проверками или временными задержаниями. Однако, по его мнению, конфискация фактически меняет подход к ответственности.

Также мы писали, что Европейский Союз обратился к Израилю по поводу российского судна, перевозившего похищенное на временно оккупированных украинских территориях зерно. В ЕС заявили, что "осуждают все действия, способствующие финансированию незаконных военных действий России и обходу санкций ЕС". В заявлении говорится, что блок готов принимать меры против таких действий. Несмотря на то, что Россия называет оккупированные регионы своими "новыми территориями", на международном уровне они по-прежнему признаются территориями Украины.

