Цены на молодой картофель после снижения снова пошли вверх

За май этот овощ уже потерял почти 30% своей стоимости.

Цены на молодой картофель на рынке в Украине за неделю снизились в среднем на 15% – со 100 до 85 грн/кг. Об этом говорится на сайте Столичного рынка.

В то же время еще накануне стоимость молодого картофеля от украинских производителей была еще ниже – 80 грн/кг. Таким образом, ценовой тренд изменился в сторону подорожания.

Однако это, вполне возможно, краткосрочное колебание – продавцы могли несколько поднять цены, поскольку увидели, что их товар пользуется хорошим спросом, или его успели быстро раскупить.

Молодой картофель импортного происхождения сейчас продают на рынке в среднем по 40 грн/кг по сравнению с 60 грн/кг неделю назад – так что эта позиция подешевела на треть. Картофель прошлогоднего урожая стабильно стоит 9 грн/кг.

Так же, как и молодой картофель, по сравнению с четвергом подорожал ривненский огурец – с 40 до 55 грн/кг. А еще неделю назад его отпускали значительно дороже – по 73 грн/кг.

В то же время молодая белокочанная капуста украинского урожая стабильно дорожает всю неделю. Еще 1 мая она стоила 45 грн/кг – сейчас же ее цена составляет 63 грн/кг (+40%).

Цены на продукты в Украине – последние новости

Тепличные комбинаты в Украине стабильно наращивают поставки огурцов на рынок, при этом спрос на этот овощ снизился по сравнению с прошлой неделей. В результате тепличные огурцы продолжают дешеветь и стоят уже на 30% меньше, чем год назад.

До конца мая ряд молочных продуктов в супермаркетах будут продавать с акционными скидками из-за перепроизводства в отрасли. Однако уже осенью ситуация кардинально изменится и эти же продукты ощутимо подорожают, сообщает эксперт.

