США пригрозили выйти из переговоров по Украине

В Белом доме не понимают, почему их роль "посредника" между Украиной и РФ не принесла результата.

США могут выйти из трехстороннего формата мирных переговоров по Украине, если в нем и дальше не будет прогресса. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время общения с прессой.

По его словами, США "пытались играть роль посредника" в переговорном процессе, но это так и не дало конкретных результатов. Рубио подчеркнул, что Америка готова и дальше играть "эту роль", но только если это будет продуктивно.

"Мы не хотим тратить свое время впустую и вкладывать силы и энергию в усилия, которые не приносят прогресса", – заявил глава Госдепа.

Видео дня

Переговоры по Украине и США

Как писал УНИАН, с самого начала второй каденции Трампа многочисленные эксперты и государственные деятели предупреждали, что Россия использует навязанные Трампом переговоры лишь для затягивания времени. Неоднократно было озвучено, что Путина не интересует мирная сделка, и пока идет бессмысленный переговорный процесс, Россия продолжает попытки добиться физического уничтожения Украины военной силой.

При этом США, вместо того, чтобы помогать Украине обороняться от российской агрессии, как того требует в частности печально известный Будапештский меморандум, играются в нейтрального посредника. Так, недавно президент Зеленский сообщал, что США требуют от Украины пойти на уступки России ради достижения мира. А вице-президент США Джей Ди Вэнс недавно хвастался, что одним из важнейших достижений администрации Трампа стало прекращение помощи Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: