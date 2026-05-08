Православный праздник сегодня называют в народе Летний Николай.

9 мая по новому стилю православные в Украине вспоминают перенесение мощей святого Николая Чудотворца, а также чтят память пророка Исаии.

Этот день в церковном календаре считается особенным: с ним связано много народных традиций, примет и предостережений. Что можно делать и чего лучше избегать в эту дату, а также какой церковный праздник отмечают верующие по старому стилю - рассказываем ниже в материале.

Православная церковь Украины с 2023 года живет по новоюлианскому календарю - все церковные праздники с фиксированной датой теперь отмечают на 13 дней раньше. При этом право выбора календаря остается за каждой общиной и монастырем - часть из них по-прежнему придерживается старого, юлианского, стиля.

Церковный праздник сегодня в новом православном календаре

9 мая православные в Украине вспоминают Исаию - одного из величайших ветхозаветных пророков, который за много веков до рождения Христа предсказал Его пришествие, страдания и воскресение. По старому стилю пророка будут чтить 22 мая.

Пророк Исаия жил примерно за 700 лет до рождения Христа и происходил из царского рода.

У пророка была семья и сын. Свое служение он начал после необычного видения: ему открылся небесный храм, где он увидел Бога и ангелов-серафимов. Это настолько его потрясло, что Исаия почувствовал себя недостойным и сказал, что у него "нечистые уста" и он живет среди грешных людей. Тогда один из ангелов коснулся его губ горящим углем, в знак очищения от грехов. После этого Бог поручил Исаие передавать Его слова людям.

Исаия предупреждал израильский народ о неправильной жизни и предсказывал важные события: вавилонское пленение, разрушение и последующее восстановление Иерусалима и храма. Но главное - он очень подробно говорил о приходе Мессии, то есть, Христа. Пророк предсказал, что Спаситель родится от Девы, пострадает за грехи людей, а затем воскреснет, и что Его Церковь распространится по всему миру.

За такие точные пророчества Исаию называют ветхозаветным евангелистом. Пророческое служение Исаии длилось около 60 лет, а погиб он мученической смертью по приказу царя Манассии.

Кого еще почитают сегодня по новому стилю:

вспоминают перенесение мощей святого Николая из Мир Ликийских (весенний день святого Николая);

мученика Христофора;

преподобного Шио Мгвимского,

а также преподобного Иосифа Оптинского.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

9 мая православные, которые придерживаются старого календаря, почитают священномученика епископа Василия и деву Глафиру Амасийских – ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по юлианскому стилю, обычаях этой даты и ее главных запретах.

Традиции 9 мая, что нельзя делать сегодня

В этот день верующие идут в храм, чтобы помолиться святому Николаю и попросить его о помощи и защите. В народе к нему обращаются с просьбами уберечь урожай, домашний скот и птицу, а также помочь в житейских нуждах и трудных ситуациях.

Народное название праздника - Летний Николай, или Никола Вешний, о котором мы также рассказывали. В старину на Николая освящали воду, которую потом пили при болезнях, окропляли ею дома и хозяйство, чтобы защитить от всего недоброго. Также верили, что в этот день особенно важно сделать доброе дело, ведь помощь другим привлекает покровительство святого.

По традиции в этот день следует примириться с близкими, укрепить отношения и не оставаться без дела - труд и забота о хозяйстве считаются особенно благословенными.

Строгих церковных запретов в этот день нет, однако существует ряд правил и предостережений. Так, в праздник избегают ссор, злословия, зависти, лени и любых недобрых мыслей - это все может привлечь неприятности.

По народным поверьям есть несколько запретов:

в период между Юрьевым днем и Николой Вешним ни в коем случае нельзя ставить изгороди - будет засуха;

не следует в этот день стричься - чтобы не "укоротить" здоровье;

брать или давать деньги в долг - чтобы не потерять достаток.

Острые предметы нужно использовать осторожно, чтобы не пораниться.

Кроме того, в старину в этот день не купались в водоемах - вода еще "опасна", а нарушившего запрет могли "утянуть" мифические силы. Поэтому купальный сезон открывали уже после Николы Вешнего, когда становилось стабильно тепло.

Народные приметы о погоде 9 мая

В народе примечали, что с Николаем Вешним будто начинается настоящее лето, а по погоде в этот день судили о будущем сезоне и урожае:

день холодный - тепло будет только к Троице;

лягушки громко квакают - летом будет хороший урожай овса;

цветет калина - скоро можно купаться в водоемах;

ночью слышен гром - к хорошей погоде.

Считалось также, что после Николы Вешнего могут прийти еще несколько холодных утренников, поэтому тепло окончательно устанавливается не сразу. Самой яркой приметой считали дождь в этот день: он означал, что год будет щедрым, урожайным и благополучным, а лето - не засушливым и удачным для крестьян.

Кто отмечает именины 9 мая

9 мая день ангела празднуют Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай и Семен.

Люди с этими именами обычно отличаются добротой, щедростью и отзывчивостью. Они умеют сочувствовать и не разделяют людей на "своих" и "чужих", всегда готовы помочь тем, кто оказался в сложной ситуации. Им часто сопутствует удача в делах, а окружающие ценят их за искренность и надежность. Такие люди пользуются уважением в семье, среди друзей и коллег.

