С начала полномасштабной войны ДТЭК вложил 2,4 миллиарда евро в устойчивость энергосистемы, - Тимченко

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что подготовка к следующему отопительному сезону и инвестиции в устойчивость энергосистемы являются главными приоритетами компании. Об этом сообщили в ДТЭК.

Во время своего выступления глава ДТЭК подчеркнул, что, несмотря на значительные разрушения, энергетики сейчас сосредоточены на подготовке к следующему отопительному сезону.

В частности, они восстанавливают то, что было разрушено, а также активно строят новые энергетические объекты.

Тимченко подчеркнул, что сейчас инвестиции компании направлены на повышение устойчивости энергосистемы.

"2,4 млрд евро мы инвестировали с начала полномасштабного вторжения. Инвестиции были направлены на восстановление поврежденных объектов и строительство новых. Так выглядит компания, которая верит в будущее Украины, и это наш долг – никогда не сдаваться", – подчеркнул глава ДТЭК.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова была признана крупнейшим частным инвестором в украинскую экономику.

