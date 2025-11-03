Спрос на память со стороны ИИ-компаний отобрал все производственные мощности.

Цены на оперативную память во всём мире бьют новые рекорды, и, похоже, впереди нас ждёт новый кризис уже не видеокарт, а RAM.

По данным DigiTimes, в 2025 году спрос на память со стороны ИИ-компаний буквально съел все производственные мощности. Сегмент искусственного интеллекта сейчас потребляет столько DRAM, что крупные производители вроде Samsung, Micron и SK hynix были вынуждены полностью перестроить приоритеты поставок.

Samsung, например, временно приостановил контракты на DDR5, а другие производители, по слухам, вскоре сделают то же самое.

В итоге цены на память резко пошли вверх: в Украине стоимость самых популярных решений выросла почти вдвое. Например, средняя цена 32 ГБ комплекта DDR5 от GOODRAM с начала сентября повысилась с 5200 гривень до 8400, а две плашки DDR5 по 16 ГБ на 6000 МГц от G.Skill сейчас стоят в среднем 10726 гривень против 5800 в конце августа.

Аналитики прогнозируют, что весь первый квартал 2026 года рынок будет испытывать острую нехватку поставок, поскольку производственные линии заняты выполнением заказов от дата-центров и компаний, связанных с обучением нейросетей.

Ранее мы рассказывали, что производители оперативной памяти уже тестируют модули DDR6 с рекордными частотами. Хотя, конечно, до производства для массового пользователя ещё далеко.

