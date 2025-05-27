При официально цене в 2300 евро европейские ритейлеры просили за видеокарту порядка 3000 евро или выше.

Стоимость самой мощной видеокарты Nvidia RTX 5090 в Европе впервые упала ниже рекомендованной цены, заметили авторы портала VideoCardz. С момента выхода в конце января карточка стабильно продавалась выше официальной цены в 2300 евро.

Так, один из крупнейших ритейлеров Финляндии начал предлагать GeForce RTX 5090 в исполнениях Inno3D X3 и Palit GameRock за 2299 евро (~108 000 грн), что на 2% ниже локальной РРЦ (2339 евро).

По словам источников VideoCard, цены на GeForce RTX 5090 снижаются и в других странах Европы, в том числе Великобритании и Германии.

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Кроме того, потребители из Европы стали сообщать о том, что видеокарты из семейства RTX 50 начали появляться в наличии. Это может указывать на то, что дефицит графических ускорителей нового поколения подходит к концу, отметили в VideoCardz. Сама компания пока ничего не сообщала по этому поводу.

В Украине стоимость GeForce RTX 5090 пока находится в районе ~140 000 грн, за некоторые версии карты просят значительно больше.

Обозреватели называют запуск Nvidia RTX 5000-й серии худшим запуском серии видеокарт за последние 10 лет, который затмевает даже появление GeForce RTX 2000. Пользователи столкнулись со скромными поставками после запуска, фейковыми рекомендованными ценами и вводящими в заблуждение диаграммы, отражающие производительность.

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