У пользователя сгорела топовая RTX 5090, расплавились кабели питания

Это уже не первый такой случай.

В сообществе снова обсуждают проблему с плавящимися 12-пиновыми кабелями питания - на этот раз пострадали видеокарта RTX 5090, и блок питания.

Пользователь Reddit под ником Roachard поделился фото сгоревших разъёмов, показав, что кабель буквально оплавился с обеих сторон.

Проблема с 12VHPWR-разъёмами уже давно известна: конструктивный недостаток позволяет отдельным пинам брать на себя всё напряжение, если кабель подключён не до конца. Это вызывает перегрев, иногда свыше 150 градусов, этого достаточно, чтобы расплавить и провода, и корпус разъёма. И хотя чаще страдает сторона блока питания, в этот раз пострадали и GPU, и PSU одновременно.

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По словам автора, он не разгонял систему, а использовал комплектный кабель от блока питания Corsair SF1000L. Видеокарта - MSI RTX 5090 Gaming TRIO OC. Проблема возникла без каких-либо экстремальных нагрузок, просто из-за неравномерного распределения тока по контактам. Несколько пинов, получивших полный контакт, приняли на себя всю нагрузку, и в итоге сгорели.

Один из контактов на фото вздулся от расплавленного пластика, другие просто превратились в обугленные останки. И всё это на системе стоимостью почти 3000 долларов, не считая остального железа.

Да, есть новый стандарт 12V-2x6, который должен улучшить контакт, но он не решает саму суть проблемы: если кабель подключён неплотно или неровно, нагрузка всё равно пойдёт по меньшему количеству пинов. И пока производители не пересмотрят конструкцию разъёма в целом, такие случаи будут повторяться снова и снова.

Ранее мы рассказывали, что инженер Intel разобрал схему питания RTX 5090 и пришёл к выводу, что плавящиеся кабели - это не случайность и не брак, а закономерность.

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