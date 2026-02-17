Блокировка Starlink на российских дронах: авиационный эксперт предупредил о новой угрозе

Украина нуждается в недорогих средствах кинетического уничтожения вражеских БПЛА, говорит Храпчинский.

Блокировка терминалов спутниковой связи Starlink на российских дронах может открыть путь для новых технологий управления беспилотниками.

Такое мнение высказал офицер Воздушных сил в резерве и эксперт по радиоэлектронной борьбе Анатолий Храпчинский. В эфире телеканала "Киев24" он отметил, что Украина нуждается в недорогих средствах кинетического уничтожения вражеских БПЛА.

По словам специалиста, обычные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не могут заглушить терминалы Starlink на ударных дронах. Для этого необходимо воздействовать непосредственно на спутники, которые находятся на орбите. И мощность систем, которые могли бы воздействовать на объекты на таком расстоянии, должна быть колоссальной.

"Мы все равно должны возвращаться к эшелонированной системе противовоздушной обороны, где есть система радиоэлектронной борьбы как вспомогательная система. И средства перехвата, обнаружения, детекции и противодействия уже в режиме кинетического уничтожения. В любом случае, нам нужно найти дешевый инструмент уничтожения воздушных объектов, которые летят по территории Украины", – пояснил Храпчинский.

Но даже если оккупационная армия РФ потеряет доступ к "Старлинкам", она перейдет на другие типы связи, подчеркнул эксперт.

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что российские захватчики стали меньше атаковать дронами-камикадзе на Запорожском направлении после отключения терминалов Starlink. Также у врага возникли определенные проблемы с коммуникацией и управлением пехотными штурмами.

Ранее командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что оккупанты пытаются найти альтернативу "Старлинкам". В частности, Россия разворачивает Wi-Fi мосты, прокладывает оптоволоконные линии и устанавливает LTE-вышки.

