PlayStation 6 может получить целых 30 ГБ памяти GDDR7, но не спешите радоваться

Sony намерено снабдить PlayStation нового поколения сразу 30 ГБ памяти стандарта GDDR7, сообщил авторитетный инсайдер Kepler_L2. Однако за мощность придется заплатить – как деньгами, так и временем.

В большинстве предыдущих утечек говорилось, что PS5 получит 24 ГБ ОЗУ. Согласно свежей утечке, инженеры Sony планируют использовать десять модулей памяти по 3 ГБ каждый в конфигурации clamshell на 160-битной шине. Для сравнения, у PS5 и PS5 Pro установлено по 16 ГБ GDDR6.

Однако все эти улучшения имеют и обратную сторону. Рынок памяти сейчас переживает кризис, цены на RAM постоянно растут, а дефицит компонентов может еще продолжаться несколько лет. Это означает, что добавление большого объема оперативной памяти может сделать производство PS6 заметно дороже, что, вероятно, отразится на рекомендованной розничной цене.

Один из комментаторов отметил, что более разумным вариантом было бы ограничиться 20 ГБ ОЗУ, чтобы сохранить цену консоли на более доступном уровне. Тем не менее, по словам KeplerL2, 20 ГБ банально недостаточно для будущих игр, а Sony придется принять повышенные затраты на память в первые годы после запуска, пока цены не стабилизируются.

Предполагается, что из-за продолжающегося кризиса на рынке памяти новое поколение PlayStation будет выпущено не раньше 2029 года. Ранее в сети обратили внимание на одну из новых патентных заявок Sony, которая показывает концепт возможного контроллера для PlayStation 6.

