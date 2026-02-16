Все пользуются ChatGPT, но мало кто знает, что на самом деле означает GPT в названии

Оказывается, это не просто модное название – это описание технологии, лежащей в основе ChatGPT и других чат-ботов.

С момента появления ChatGPT, термин "генеративный ИИ" стала встречаться повсюду. Школьники используют его для "помощи" с домашними заданиями, офисные работники составляют с его помощью электронные письма, а компании обсуждают его влияние на будущее работы.

Несмотря на это, даже многие постоянные пользователи понятия не имеют, что на самом деле означает аббревиатура "GPT" в названии ChatGPT, хотя это ключевой момент для понимания искусственного интеллекта, пишет SuperCarnBlondie.

Как расшифровывается аббревиатура GPT

GPT – это Generative Pre-trained Transformer (Генеративный предварительно обученный трансформер") – ключ к тому, как работает современный ИИ.

Видео дня

G enerative (Генеративный) означает способность создавать новый контент. В отличие от более старых программ, которые только ищут или извлекают информацию, генеративный ИИ создает оригинальный текст в ответ на запросы.

enerative (Генеративный) означает способность создавать новый контент. В отличие от более старых программ, которые только ищут или извлекают информацию, генеративный ИИ создает оригинальный текст в ответ на запросы. P re-trained (Предварительно обученный). Прежде чем ChatGPT стал общедоступным в конце 2022-го, он проходил обучение на огромном массиве данных из интернета. Это позволило ей освоить грамматику, факты, логические паттерны и язык человека. После этого система прошла дополнительную доработку с учетом отзывов пользователей, чтобы сделать свои ответы более полезными и безопасными.

re-trained (Предварительно обученный). Прежде чем ChatGPT стал общедоступным в конце 2022-го, он проходил обучение на огромном массиве данных из интернета. Это позволило ей освоить грамматику, факты, логические паттерны и язык человека. После этого система прошла дополнительную доработку с учетом отзывов пользователей, чтобы сделать свои ответы более полезными и безопасными. Transformer (Трансформер). Это тип нейросетевой архитектуры, впервые представленный в 2017 году. Трансформеры прекращает тексты в токены, которые затем преобразуются в векторы, чтобы модели было проще оценить их значимость и предсказать, что должно быть дальше. Благодаря этому ChatGPT генерирует связный и логичный текст, а не бессвязный набор слов.

В совокупности эти три компонента формируют фундамент современных языковых моделей. Так что GPT – это не название конкретной нейросети, а обозначение подхода к обучению и принципов работы конкретной модели.

Сколько людей пользуются ChatGPT сегодня

Стремительный рост ChatGPT оказался по-настоящему феноменальным. Всего за несколько месяцев после запуска сервис стал одним из самых быстрорастущих потребительских приложений в истории, а в настоящий момент еженедельная аудитория пользователей ChatGPT достигла 800 миллионов человек – это 10% населения мира.

С момента запуска первой версии ChatGPT в конце 2022 года, чат-бот постоянно совершенствовался. Прошлым летом OpenAI представила модель нового поколения – ChatGPT 5. По словам авторов, использовать ее – словно общаться с кандидатом наук.

УНИАН писал, что разработчики ChatGPT могут обанкротиться уже к середине 2027 года. Ключевая проблема OpenAI заключается в том, что значительная часть пользователей использует бесплатные версии чат-ботов, так что они скорее уйдут к конкурентам, чем начнут платить.

Вас также могут заинтересовать новости: