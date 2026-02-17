'Это очень большой вызов': эксперт сообщил, сколько трудовых мигрантов нужно Украине

Пензин поделился, что Украине нужно, чтобы вернулось из-за границы примерно 5 млн украинцев, которые выехали с начала полномасштабной войны.

Украине нужно ежегодно завозить примерно 300-400 тысяч трудовых мигрантов, заявил экономист Олег Пензин в интервью изданию "Телеграф".

Он добавил, что это сейчас большой вызов для украинского рынка труда. Более того, если произойдет приостановка активной фазы боевых действий, чтобы восстановить страну, потребуется дополнительно около 4 миллионов рабочих.

"Кстати, демографы вообще говорят, что Украине нужно ежегодно завозить около 300-400 тысяч трудовых мигрантов. Это очень большой вызов для украинского рынка труда сегодня. А для восстановления Украины, в случае прекращения активной фазы боевых действий, нужно где-то около 4 млн дополнительных работников", - рассказал Пензин.

По словам экономиста, в Украине достаточно высокий показатель безработицы, а также есть дефицитные специальности.

"У нас с вами достаточно высокий уровень структурной безработицы. Согласно методологии Международной организации труда, у нас формально почти 2 миллиона безработных. Но у нас есть некоторые специальности, в которых есть острая потребность", - отметил эксперт.

В частности, Пензин отметил, что наибольший дефицит наблюдается среди рабочих и инженеров, а также водителей большегрузных автомобилей.

"Украине, как давно утверждали демографы, придется иметь дело с трудовыми мигрантами. Кстати, уже есть примеры, скажем, где определенные предприятия Закарпатья пригласили на работу представителей из Бангладеш, потому что не смогли найти работников в районе, где начали размещать деревообрабатывающее предприятие", - рассказал он.

Кроме этого, Пензин привел данные, что на данный момент за границу из Украины с начала полномасштабной войны выехало 8,1 млн человек. Он предполагает, что где-то из них 4,5-5 млн являются лицами трудоспособного возраста, потому что страну также покидали пенсионеры, дети и т.д. Поэтому в реальности Украине нужно вернуть примерно такое же количество людей.

Эксперт считает, что это невозможно выполнить, потому что чем дольше длится война в Украине, тем меньше граждане готовы вернуться на Родину. В первый год российского нападения, то есть в 2022 году, по данным опроса, 75% беженцев из Украины были готовы вернуться домой.

Однако, как отмечает экономист, за это время они приспособились к жизни в новой стране, выучили язык, нашли хорошую работу, устроили детей в школы и т. д.

Пензин добавил, что те цифры, которые он видел по состоянию на 2025 год, свидетельствуют, что 50% опрошенных украинцев не собираются возвращаться, тогда как 25% собираются вернуться и столько же колеблются.

Однако эксперт добавил, что стоит учесть, что среди них может быть немало пенсионеров, то есть доля рабочих рук будет невелика. Поэтому, прогнозирует Пензин, вопрос привлечения мигрантов будет актуальным для Украины.

Еще экономист отметил, что когда в стране объявят демобилизацию, определенный процент военных также может решить покинуть страну, чтобы воссоединиться с женами и детьми, которые уже устроили себе жизнь в другой стране.

Поэтому, Пензин отметил, у правительства есть два выхода из этой ситуации: проводить государственную политику, которая будет способствовать возвращению граждан домой, или же привлекать мигрантов из стран Азии и Ближнего Востока.

Рынок труда в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что украинским фермерским хозяйствам не хватает рабочих, чтобы собирать летом ягоды. Поэтому они рассматривают вопрос привлечения рабочей силы из-за рубежа и кое-где готовы платить желающим зарплату на уровне с Польшей – 1500 евро. Приводятся данные, что Украине нужно будет в уборочный сезон, пик которого придется на лето, привлечь по крайней мере 100 тысяч работников из других стран. Представитель производителя USPA Fruit Владимир Гуржий предполагает, что в Украину будут прибывать работники из Непала и Бангладеш, как это уже давно делает Сербия.

Также мы писали, что коммунальные службы Киева столкнулись с огромным дефицитом кадров, из-за чего они не могут нормально функционировать. Киевская городская государственная администрация поделилась, что наибольшая нехватка рабочих рук фиксируется в Днепровском районе столицы, где требуется 597 работников. Кроме работников по уборке и содержанию домов с прилегающими территориями, также есть нехватка электриков, сантехников, строителей и водителей. В целом в Киеве нет района, который был бы укомплектован работниками коммунальной сферы полностью.

