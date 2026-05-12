ВМС США готовятся к масштабному строительству самых дорогих кораблей в истории США

Речь идет о линкорах класса "Трамп".

ВМС США заявили, что планируют приобрести не менее 15 новых линкоров, одобренных президентом Дональдом Трампом, в течение следующих 30 лет. Как пишет Bloomberg, это говорит о более серьезных намерениях в отношении проекта, который может стать самым дорогим военным кораблем, когда-либо построенным.

Ранее в ведомстве сообщали, что приобретут три линкора так называемого класса "Трамп", первый из которых должен поступить в 2036 году. Однако сейчас ВМС планируют приобрести более 10 таких кораблей до 2055 года, как говорится в долгосрочном плане, утвержденном Конгрессом.

"Новые линкоры класса "Трамп" - представленные и лично одобренные президентом - могут стоить не менее 14,5 млрд долларов за единицу, учитывая, что пятилетний бюджетный план ВМС предусматривает 43,5 млрд долларов на первые три корабля. Это сделает их даже дороже, чем авианосец USS Gerald Ford стоимостью 13 млрд долларов, который является самым дорогим военным кораблем США. Головной корабль нового класса военных кораблей исторически стоил гораздо дороже, чем планировалось", - говорится в материале.

Видео дня

Несмотря на то, что Трамп ранее заявлял, что ВМС планируют построить до 25 линкоров, план ВМС является авторитетной оценкой, прошедшей официальную процедуру утверждения требований ведомства.

Однако закупки кораблей не являются гарантированными. 30-летние планы ВМС в основном рассматриваются как программные документы, а этот план не содержит четких цифр относительно стоимости флота из 15 кораблей. В то же время запланированное Трампом увеличение на 44% бюджета Пентагона на 2027 год в размере 1,5 трлн долларов, скорее всего, встретит серьезное сопротивление в Конгрессе.

"Все пункты, выходящие за рамки" текущего пятилетнего плана ВМС до 2031 года, "пересматриваются администрацией", указано в примечании к документу.

В то же время исполняющий обязанности министра ВМС Хунг Као заявил:

"Соединенные Штаты находятся на стратегическом переломном этапе, и восстановление американского морского доминирования требует срочности, ответственности и стойкой приверженности".

Bloomberg добавляет, что первый линкор Трампа, который должен быть готов в 2036 году, в настоящее время планируется поставить примерно через восемь лет после заключения контракта. Вторая и третья поставки запланированы на 2038 и 2039 годы, а четвертый и пятый корабли ожидаются в 2041 и 2043 годах.

В целом ВМС прогнозируют, что к 2031 году их флот будет насчитывать 299 боевых кораблей, что значительно меньше собственных потребностей службы, составляющих 355 кораблей. Это больше, чем 291 корабль, имеющихся на сегодняшний день.

"Это хроническая проблема, которая не ограничивается только промышленной сферой. Она носит структурный характер и является следствием того, как мы осуществляем закупки, планируем и управляем рисками в процессе закупок ВМС", - говорится в плане ВМС.

Корабли в США - последние новости

Как писал УНИАН, в США на два года задерживается строительство четвертого авианосца типа Gerald R. Ford. Теперь общий срок строительства корабля увеличился до 15 лет.

"На график строительства CVN-81 повлияло каскадное воздействие задержек строительства CVN-80 на мощности верфи", - заявил USNI News представитель HII по судостроению в Ньюпорт-Ньюс Тодд Корилло.

Также сообщалось, что во флот США вернулся атомный авианосец класса "Нимиц". Это уже второй американский суперавианосец, который досрочно вернули во флот после завершения технического обслуживания.

Отмечается, что на авианосце обновили системы запуска и приема самолетов, а также провели масштабные ремонтные работы из-за значительного износа корпуса и оборудования после боевых операций.

Вас также могут заинтересовать новости: