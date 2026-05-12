Как правильно хранить генератор: инженер назвал ошибки, которые могут его сломать

После зимы, когда генераторы во многих украинских домах работали почти без перерыва, многие владельцы просто поставили их в гаражи "до следующего раза". Но неправильное хранение может обернуться тем, что техника не запустится именно тогда, когда будет крайне необходима. В беседе с УНИАН инженер и основатель компании CUSTOS Дмитрий Король рассказал, нужно ли периодически запускать генератор "для профилактики", как правильно подготовить его к нескольким месяцам простоя и по каким признакам понять, что устройство требует ремонта.

Как правильно хранить генератор, если им не пользуешься несколько месяцев?

По словам инженера,строгих правил хранения генераторов не так много. Главное - перекрыть подачу топлива от бака к двигателю после использования. Для этого на генераторе перекрывают топливный кран на баке, запускают двигатель и оставляют его работать, пока он сам не заглохнет. Таким образом генератор сжигает остатки бензина, оставшиеся в трубках и двигателе.

"В стандартной конструкции генератора топливный бак расположен сверху, а от него к двигателю идут топливные трубки с краном. Если перекрыть подачу бензина и дать устройству доработать остатки топлива, чтобы избежать проблем с запуском после длительного простоя", - объясняет эксперт.

Что будет, если оставить бензин или дизель в генераторе надолго?

Необходимо, чтобы бензин не застаивался внутри. Со временем топливо теряет свои свойства, частично испаряется и может оставлять осадок в топливной системе, пояснил эксперт. Из-за этого генератор потом труднее завести, а иногда приходится дополнительно чистить элементы системы.

Также Король настоятельно советует вовремя заменить масло, чтобы устройство не подвело вас в самый неподходящий момент.

Нужно ли сливать топливо перед длительным хранением или, наоборот, оставлять полный бак?

Сливать топливо из генератора вручную обычно не нужно - в большинстве случаев достаточно перекрыть подачу бензина и дать двигателю самостоятельно "избавиться" от остатков, говорит эксперт.

Впрочем, если генератор планируют не использовать очень долго - например, год - тогда топливо все же лучше слить полностью. Сделать это можно через тот же топливный кран: в большинстве моделей для этого достаточно снять специальные фиксаторы или защелки и аккуратно слить бензин.

Специалист подчеркнул, что если перед хранением полностью удалить топливо из системы, то проблем с запуском в будущем обычно не возникает. Зато, если бензин остается внутри надолго, генератор может начать плохо заводиться или вообще не запускаться. В таком случае он также рекомендует слить старое топливо и заменить его на "свежее".

Нужно ли запускать генератор "для профилактики" и как часто это делать?

"Да, нужно. Например, если ваш генератор отработал очень тяжелую зиму, некоторые детали в нем могут быть изношены. В таком случае периодический запуск поможет поддерживать устройство "в тонусе", - пояснил он.

При этом нет необходимости держать устройство включенным часами. По словам специалиста, достаточно запускать генератор на несколько минут раз в месяц или раз в два месяца. За это время топливо проходит через систему, а масло успевает смазать все основные компоненты двигателя.

Он также добавил, что бензиновые генераторы обычно запускаются проще, чем дизельные, особенно после длительного перерыва.

Какие самые частые ошибки допускают владельцы генераторов при хранении?

"Одна из самых распространенных ошибок при хранении генератора - оставить подключенным аккумулятор. Даже когда генератор не работает, часть электроники все равно остается в режиме ожидания и постепенно расходует заряд", - пояснил Король.

Поэтому, если техника стоит несколько месяцев без использования, аккумулятор может полностью разрядиться, а это - еще одна из самых частых причин проблем с запуском после длительного хранения.

Как понять, что генератор после простоя нуждается в ремонте или обслуживании? На что нужно обращать внимание?

"Прежде всего следует обращать внимание на звук работы двигателя. На холостом ходу генератор должен работать ровно и стабильно, без рывков или перепадов. Если звук постоянно меняется - то тише, то громче - это уже может указывать на то, что какие-то компоненты могут быть изношены или работают неправильно", - пояснил Король.

"Генератор может еще некоторое время работать даже с неисправностью, но проблема может проявиться именно в тот момент, когда он будет нужен больше всего", - подчеркнул эксперт.

справка Дмитрий Король Инженер-механик, руководитель компании CUSTOS Дмитрий Король - руководитель компании CUSTOS, инженер-механик по образованию. Компания специализируется на разработке, производстве и ремонте зарядных станций, в том числе для военных. Основанная в апреле 2022 года, компания уже изготовила более 4,5 тысячи устройств. Дмитрий участвует в разработке новых моделей и консультирует команду в сложных технических случаях.

