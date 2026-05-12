Сегодня в Киеве будет гроза и дождь

Во вторник, 12 мая, погода в Киеве будет ветреной и дождливой. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение дня столбики термометров покажут +16°...+20°. Будет пасмурно с кратковременными прояснениями. Ожидается дождь и гроза.
Ветер со скоростью 7-12 м/с добавит дискомфорта. Атмосферное давление сильно пониженное, 736-739 мм ртутного столба.
Погода 12 мая
Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +10°, днем +16°, дождь с грозой.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +16°, дождь с грозой.
В Ровно сегодня облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +19°, дождь с грозой.
В Тернополе 12 мая ночью +10°, днем +21°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +21°, дождь с грозой.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +21°, дождь с грозой.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем будет +17°, облачно с прояснениями, сильный дождь с грозой.
В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +21°, дождь с грозой.
В Виннице сегодня будет +10°...+20°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Житомире во вторник ночью +9°, днем +22°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+22°, облачно с прояснениями.
В Черкассах сегодня ночью +9°, днем +23°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +23°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +9°...+23°.
В Одессе 12 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +20°, дождь с грозой.
В Херсоне во вторник ночью будет +10°, днем +22°, облачно с прояснениями.
В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +20°, дождь с грозой.
В Запорожье температура ночью +10°, днем +22°, облачно с прояснениями.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +9°, а днем +21°, облачно с прояснениям.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +22°.
В Днепре температура ночью будет +9°, днем +23°, облачно с прояснениями.
В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +8°...+22°.
В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +22°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +23°.