12 мая Украину охватят дожди и грозы: где будет мокро

На западе страны температура снизится.

Во вторник, 12 мая, в большинстве областей Украины будет дождливая погода с грозами. В то же время на левобережье ожидается облачная погода с прояснениями, но без существенных осадков. Тепло по стране распределится неравномерно. На крайнем западе похолодает до +14°...+17°, на остальной территории будет +18°...+23°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +10°, днем +22°, дождь с грозой.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +10°, днем +16°, дождь с грозой.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +16°, дождь с грозой.

В Ровно сегодня облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +19°, дождь с грозой.

В Тернополе 12 мая ночью +10°, днем +21°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +21°, дождь с грозой.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +21°, дождь с грозой.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем будет +17°, облачно с прояснениями, сильный дождь с грозой.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +21°, дождь с грозой.

В Виннице сегодня будет +10°...+20°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Житомире во вторник ночью +9°, днем +22°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+22°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня ночью +9°, днем +23°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +23°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +9°...+23°.

В Одессе 12 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +20°, дождь с грозой.

В Херсоне во вторник ночью будет +10°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +20°, дождь с грозой.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +9°, а днем +21°, облачно с прояснениям.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +22°.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +8°...+22°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +22°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +23°.

Какой сегодня праздник, приметы 12 мая

12 мая - митрополита Киевского и всей Украины Епифания, а также преподобного Амфилохия Почаевского. По приметам, если сирень уже распустилась, то будет тепло.

