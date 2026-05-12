Рассказываем, как супермаркеты побуждают покупателей совершать больше покупок и какие "ловушки" поджидают в торговых сетях.

Кажется, вы просто зашли за хлебом - а на кассе оказывается полная корзина.

Супермаркеты продумывают каждую деталь так, чтобы вы тратили больше: от расположения товаров до подсветки на полках.

УНИАН пообщался со специалистами Ассоциации ритейлеров Украины и сотрудником одной из украинских сетей - и узнал, как работают эти приемы и как избежать маркетинговых уловок.

Видео дня

Почему в магазинах нет окон

Как объяснили в комментарии УНИАН в Ассоциации ритейлеров, отсутствие окон в магазине в первую очередь зависит от локации.

"Если локация предполагает наличие окон, то они, соответственно, есть. Если брать небольшие форматы, магазины рядом с домом, "Рукавичка", "Коло", даже небольшие АТБ - у них обязательно есть окна, тем более в кассовой зоне, на выходе. Там не может быть без окон, потому что кассира, как минимум, должно быть видно. И плюс вход - обязательно дверь с окном", - говорят эксперты.

Если же говорить о крупных торгово-развлекательных центрах, то там все продиктовано самой конструкцией здания. В ТРЦ первые этажи и цокольные уровни обычно отводят под супермаркеты, потому что там нужны большие площади - иногда 9-10 тысяч квадратных метров - и в таких зонах просто невозможно предусмотреть окна. Плюс вопросы безопасности и вентиляции решаются другими системами, а не через окна.

Часто можно услышать версии, что отсутствие окон якобы сделано для того, чтобы человек терял ощущение времени. Но это миф, не имеющий практической основы:

Например, та самая "Аврора" часто имеет частичное остекление, но обычно только во входной зоне. Внутри же все подчинено эффективному использованию площади. Кроме того, в современном ритейле большое внимание уделяется именно освещению, зонированию, даже музыкальному сопровождению, то есть общей атмосфере магазина - делают все, чтобы покупателю было комфортно и он не ушел быстро.

Почему овощи находятся в передней части супермаркета

Очень часто покупателей также интересует следующий вопрос: почему овощи и фрукты в начале магазина?

"Все это очень индивидуально и зависит от конкретной торговой сети, - объясняют специалисты Ассоциации ритейлеров Украины. - Есть общие принципы, но универсальной "правильной" схемы нет. Кто-то может начинать входную зону с хлеба, а кто-то, наоборот, поставит хлеб в самый конец, чтобы клиент дошел до него через весь магазин".

В то же время, по словам одного из сотрудников украинской продовольственной сети, фрукты и овощи размещают в начале из-за их естественной яркости, которая должна улучшить настроение покупателя. "Кроме того, сейчас многие придерживаются здорового образа жизни, и когда человек заходит в магазин и сразу кладет в корзину "правильные продукты", то дальше с чистой совестью позволяет себе больше незапланированных покупок, среди которых могут быть и менее полезные", - объясняет сотрудник.

Зато хлеб, по его словам, нередко располагают в начале (особенно, если в магазине есть собственная пекарня) - это потому, что запах свежей выпечки раздражает рецепторы, и человек сразу чувствует голод и желание съесть что-нибудь вкусненькое, что провоцирует его на большее количество покупок, чем было запланировано.

Как супермаркеты побуждают покупателей совершать больше покупок - секреты изнутри

Сотрудник одной из украинских сетей рассказал УНИАН, какие приемы используют супермаркеты, чтобы заставить вас потратить больше, чем планировали.

Собственная пекарня как приманка

"В нашем магазине была собственная пекарня, и мы продавали хлеб по себестоимости, - рассказывает сотрудник одной из украинских сетей. - Он был намного вкуснее упакованного, к тому же еще теплый и свежий. И люди приходили именно за ним, попутно покупая другие товары, наценка на которые покрывала расходы пекарни".

Подарок за сумму чека

Также иногда хлеб давали "в подарок", если покупки по чеку достигали какой-то конкретной суммы - условно 300 грн. Это побуждало людей делать больше незапланированных покупок, чтобы "добрать" нужную сумму - и получить подарок.

Акции на популярные и дорогие товары

Подобная ситуация, по его словам, бывает и с другими популярными или дорогими товарами. Например, предлагают существенное снижение цены – примерно на 50% на красную рыбу (обычно такие акции предусмотрены договором с поставщиком). И логика здесь проста: люди приходят за рыбой, но вместе с ней берут сопутствующие товары - от угля и масла до соусов и алкоголя.

Для мяса - своя подсветка, для рыбы - своя

Во многих супермаркетах для таких полок используется существенно иная подсветка для красного мяса - она часто также красная, что усиливает естественный цвет продукта и делает его в глазах покупателя более привлекательным. Мясо кажется более свежим, хотя при естественном освещении может выглядеть иначе.

"Для курицы, наоборот, обычно используют более теплое, желтое освещение, чтобы она не казалась слишком бледной. Если речь идет о маринованном мясе, то цвет специй, как правило, также играет роль: чем они ярче (тем более при дополнительном освещении), тем больше шансов заинтересовать покупателя. Рыбу - либо не освещают, просто выкладывают на лед, что также намекает на ее свежесть, либо используют холодный белый свет", - объясняет работник магазина.

"Якорь цены" на полке

Расположение товаров в торговых сетях, как правило, заранее определяется и фиксируется в договоре с производителем. Впрочем, в рамках одной полки магазины могут располагать товары таким образом, чтобы в начале стояли более дорогие товары, создавая "якорь цены", тогда как последующие будут казаться покупателю уже более приемлемыми по цене.

Сопутствующие товары - рядом

"В таких же договорах может быть прописано даже расположение, условно, соусов к мясу в отделе с мясом, а не на полке с другими товарами этой категории. Покупатель выбирает себе стейки или отбивную и сразу берет к ним эту продукцию, чтобы не идти в другой отдел что-то искать. Импульс - покупка", - рассказывает специалист.

Мелкие товары у касс

Другой распространенный прием, который используют почти все супермаркеты, - это размещение мелкой или сезонной продукции возле касс. Иногда этот товар частично может быть в других отделах, но если покупатель по каким-то причинам не заметил его, то, стоя в очереди, он сможет его увидеть и купить.

"Батончики, мелкие конфеты, пластырь, спички, антисептик, жевательная резинка, презервативы - все, о чем ты можешь вдруг вспомнить, если уже стоишь у кассы. Или, если тебе просто скучно в очереди, вероятность взять маленькую конфетку, чтобы поднять себе настроение, в качестве награды за долгий поход за продуктами - очень велика. Если не вы - то дети. Если это, например, май - шашлыки, то нередко неподалеку от кассы может стоять и уголь, и зажигательные смеси и т. п., потому что мясо на шашлыки люди покупать не забывают, а за этим статистически часто бегают искать по магазину в последнюю минуту", - объясняет сотрудник сети.

Какие методы продаж используют супермаркеты еще

Отдельная история с табличками и ценниками.

Почти все покупатели привыкли к тому, что желтый или красный цвет наклейки свидетельствует о скидке. Впрочем, иногда супермаркеты могут печатать на таких табличках другие надписи, например "Хит продаж", при этом цена на такой товар не меняется, но человек уже реагирует на привычный для него цвет выгоды. Кроме того, такая надпись создает "элемент доверия" - ведь именно это выбирает большинство.

"Что касается скидок, они могут быть даже очень небольшими или вовсе условными, но азарт сможет заставить человека купить такой товар, особенно если его на полке осталось немного (а его действительно могут поставлять постепенно) - потому что он побоится упустить выгоду. И покупая несколько товаров по акции, есть вероятность, что такой покупатель "позволит" себе что-то более дорогое, даже если не рассчитывал на такую покупку - ведь будет считать, что уже изрядно сэкономил", - делится специалист.

Ранее мы также рассказывали, зачем в магазине спрашивают, нужен ли чек на самом деле.

Вас также могут заинтересовать новости: