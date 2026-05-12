Россия и Украина теперь уничтожают дроны друг друга еще на этапе производства, – Forbes

Россия и Украина все чаще наносят удары не только по дронам в воздухе, но и по заводам, складам и предприятиям, где их производят.

Обе стороны переходят от "реактивной" борьбы с беспилотниками к стратегии уничтожения производственной инфраструктуры еще до того, как дроны попадают на поле боя, пишет Forbes.

Беспилотники стали одной из ключевых составляющих современной войны, однако системы радиоэлектронной борьбы и ПВО не могут полностью остановить атаки. Из-за этого и Киев, и Москва все активнее пытаются наносить удары по заводам, где собирают дроны, а также по предприятиям, производящим для них электронику и навигационные системы.

Украина усилила удары по российским заводам

Одной из самых громких атак стал удар 19 апреля 2026 года по заводу "Атлант Аэро" в Таганроге Ростовской области. По данным источников, украинские силы использовали крылатые ракеты "Нептун". Предприятие производило ударно-разведывательные дроны "Молния" и комплектующие для беспилотника "Орион".

Спутниковые снимки после атаки показали значительные повреждения производственных корпусов и логистических зон. Позже объект подвергся еще нескольким ударам.

Кроме того, Украина атаковала:

центр "БАРС-Сармат" в оккупированной части Запорожской области;

завод "Прогресс" в Тамбовской области, который производит электронику для российских БПЛА;

специальную экономическую зону "Алабуга" в Татарстане, где собирают дроны типа "Шахед".

Также 5 мая украинские ракеты и дроны нанесли удар по заводу "ВНИИР-Прогресс" в Чувашии. Там производили навигационные модули "Комета", которые используются в "Шахедах" и управляемых авиабомбах для защиты от GPS-помех.

Россия атакует украинское производство дронов

Российское Минобороны заявило, что в конце апреля и начале мая нанесло серию дальнобойных ударов по украинским объектам, связанным с беспилотниками.

Основной целью стали производственные площадки вокруг Киева, где, по данным РФ, изготавливают дальнобойные дроны "Лютый". Именно эти БПЛА Украина активно использует для ударов по нефтяной инфраструктуре и военным объектам в глубине России.

Также российские войска атаковали мастерские по сборке FPV-дронов и предприятия в Харькове и Днепре, связанные с производством систем связи, навигации и радиоэлектронной борьбы.

Почему такие удары стали массовыми

Аналитики объясняют рост количества атак тем, что обычные средства борьбы с дронами уже не гарантируют полной защиты.

Российские беспилотники стали более автономными, получили усовершенствованные системы навигации и лучшую защиту от радиоэлектронной борьбы. В то же время Украина значительно увеличила дальность своих ударных дронов. Новые модификации могут поражать цели на расстоянии более 1000 километров, в частности в Татарстане.

Кроме того, обе стороны значительно улучшили разведку. Использование спутниковых снимков, агентурной информации и анализа логистики позволяет точнее выявлять предприятия, вовлеченные в производство беспилотников.

Какие последствия будут иметь эти удары

Удары по производственным объектам могут временно сократить количество доступных дронов и уменьшить масштабы атак. Поскольку и Россия, и Украина часто используют беспилотники почти сразу после производства, даже кратковременные перебои влияют на интенсивность ударов.

Впрочем, эксперты считают, что решающего эффекта такие атаки не дадут. Обе страны имеют разветвленные производственные сети, способные быстро ремонтировать поврежденные объекты и получать комплектующие от внешних партнеров.

Специалисты сравнивают нынешнюю тактику с подходом, который силы коалиции использовали во время борьбы с самодельными взрывными устройствами в войнах на Ближнем Востоке. Тогда удары по производственным сетям позволяли уменьшить угрозу, но не могли полностью ее ликвидировать.

Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал журналистам, что Германия и Украина планируютрасширить сотрудничество в оборонной сфере. Писториус сообщил, что украинские и немецкие компании уже работают над перспективными проектами. Речь идет как о дронах с дальностью полета менее 100 километров, так и о дальнобойных системах, способных преодолевать расстояние до 1500 километров.

