РФ спустила на воду новый носитель ядерных 'Посейдонов': эксперты указали на интересный нюанс

Аналитики полагают, что строительство второго носителя ядерных "Посейдонов" может свидетельствовать о сомнениях России в отношении реальной дальности и надежности этих мегаторпед.

В ноябре 2025 года Россия спустила на воду атомную подводную лодку проекта 09851 "Хабаровск", которая должна стать вторым носителем ядерных мегаторпед "Посейдон".

Как пишет Defense Express, новые фото подводной лодки позволили оценить ее конструкцию и предположить, какими возможностями может обладать эта лодка.

Военно-морской аналитик Г. И. Саттон в материале для Naval News обратил внимание, что "Хабаровск" сочетает в себе конструктивные элементы сразу двух российских атомных подводных лодок.

По оценкам экспертов, носовая часть нового корабля напоминает атомную подводную лодку "Белгород" – первый носитель "Посейдонов" и самую большую подводную лодку РФ длиной 184 метра. В то же время кормовая часть "Хабаровска" имеет черты подводных лодок проекта 955 "Борей".

Длина новой лодки оценивается в 135 метров, ширина – около 13,5 метра.

Шесть пусковых установок для "Посейдонов"

Аналитики предполагают, что в носовой части подводной лодки могут размещаться шесть торпедных аппаратов для запуска "Посейдонов" – по три с каждого борта. На это указывают люки доступа, заметные на опубликованных снимках.

При этом остается неизвестным, будет ли у "Хабаровска" стандартные 533-мм торпедные аппараты для обычных торпед. Если такое вооружение и установят, его количество, вероятно, будет меньше, чем на других ударных атомных подводных лодках России.

По данным аналитиков, реакторный отсек расположен в центральной части корпуса, а капсула аварийной эвакуации экипажа – в рубке лодки. Вероятно, силовую установку также позаимствовали у подводных лодок проекта 955А "Борей". Речь идет о водометном двигателе и атомном реакторе семейства ОК-650.

Точные характеристики скорости новой лодки пока не раскрываются.

Зачем России второй носитель "Посейдонов"

Аналитики обращают внимание на главный вопрос – зачем России строить уже вторую подводную лодку для "Посейдонов", если заявленная дальность этих мега-торпед якобы практически неограниченна.

Теоретически такие беспилотные ядерные аппараты можно было бы запускать даже с береговых комплексов. Однако строительство "Хабаровска" может свидетельствовать о том, что российские военные не до конца уверены в реальных возможностях "Посейдонов".

Недавно российский диктатор Владимир Путин сообщил и о якобы успешном испытании подводного аппарата "Посейдон". Это фактически аналог "Буревестника", только не летающий, а плавающий под водой. Недостатки те же – завышенная цена и отсутствие реального сценария, в котором от этого оружия будет польза.

По данным Forbes, Путин вернулся к привычной тактике ядерного шантажа и запугивания. Именно с этой целью Кремль похвастался успешными испытаниями ядерной торпеды "Посейдон".

