Скорее всего, она разрабатывается для профессиональных целей.

Intel, несмотря на затишье в новостях о видеокартах, продолжает развивать линейку дискретных GPU Battlemage.

В сети появились отгрузочные манифесты, подтверждающие существование нового GPU под названием BMG-G31, который потенциально станет самой производительной моделью серии. Также упоминается ещё одна загадочная вариация - BMG-C32, описание которой пока вызывает вопросы.

BMG-G31 описывается как флагманское решение, оснащённое 24-32 ядрами Xe2, 256-битной шиной и 16 ГБ видеопамяти GDDR6. Изначально предполагалось, что эта модель может выйти на потребительский рынок, но позже пошли слухи о её отмене, якобы Intel решила не выпускать эту видеокарту для геймеров.

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Однако согласно документам, G31 всё ещё фигурирует как часть проектов в рамках научно-исследовательской деятельности, а значит, может использоваться для задач ИИ или профессионального рендеринга.

Ещё интереснее ситуация с BMG-C32, редкое сочетание кодов Battlemage и Celestial. Источники предполагают, что это переработанный вариант всё того же G31, возможно, с частичным переходом к архитектуре следующего поколения - Xe3 Celestial.

Подобный гибрид может служить переходной моделью между поколениями, пока Intel окончательно определяет приоритеты в своём графическом подразделении.

Учитывая фокус современного бигтеха на ИИ-разработках, не исключено, что будущие GPU Intel будут заточены не под гейминг, а под вычислительные задачи.

Ранее мы рассказывали, что эксперты назвали три видеокарты, которые стоит взять вместо бюджетной RTX 5060 Ti.

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