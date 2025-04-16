Сама по себе карточка получилась неплохой, но конкуренция в сегменте слишком высокая, да и по официальной цене купить ее вряд ли получится.

Один из самых известных технических YouTube-каналов, Gamers Nexus, опубликовал краткий обзор на RTX 5060 Ti (16 ГБ), которая сегодня поступит в продажу, и объяснил, почему не имеет смысла ждать видеокарту в продаже.

Сама по себе карточка получилась неплохая, но конкуренция в сегменте $400-500 слишком высокая.

В тестах RTX 5060 Ti (16 ГБ) обходит прямую предшественницу RTX 4060 Ti (16 ГБ) на 13–27% в целевом разрешении 2К. В 1080p разница на уровне 18-20%. Если сравнивать с RTX 3060 Ti, разница при 2К-гейминге составляет от 16 до 39% в зависимости от проекта, а в Full HD – от 21 до 40%.

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Вот несколько скриншотов из тестов Gamers Nexus:

Из результатов видно, что RTX 5060 Ti по производительности находится примерно на одном уровне с RTX 3070 и Radeon RX 7700 XT. При этом на вторичном рынке эти карты часто стоят столько же или даже дешевле, чем рекомендованная цена новой карточки. Именно поэтому блогер не увидел ни одной причины, чтобы рваться и покупать RTX 5060 Ti.

Кроме того, первая партия новинки будет ограниченной, что делает РРЦ в 429 долларов нестабильным и трудно прогнозируемым. Также не стоит забывать, что в конце мая выйдет Radeon RX 9060 XT, которая будет еще дешевле.

Ранее эксперты выбрали 10 старых видеокарт, которые все еще топ в 2025 году. Некоторые из них вышли чуть ли не 10 лет назад, но все еще предлагают отличное соотношение цены и качества, как на новом, так и на подержанном рынке.

Свежий опрос Steam показал, что Nvidia GeForce RTX 3060 является самой популярной видеокартой среди геймеров. Второе место занимает RTX 4060, на третьем находится ее мобильная версия.

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