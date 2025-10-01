Apacer's AS712 не только быстрый, но и пахнет эфирными маслами.

Apacer анонсировала портативный SSD AS712, который выделяется сразу двумя вещами: корпусом из бамбука и встроенным диффузором эфирных масел. Компания утверждает, что это первый в мире внешний SSD с такой функцией.

Корпус устройства выполнен из алюминиевого сплава и натурального бамбука, благодаря чему у каждого экземпляра свой оттенок и текстура. Дополнительная подставка собрана из алюминия, переработанного пластика, бамбука и ила из водоёмов.

Диффузор встроен прямо в корпус, производитель советует капать одну-две капли масла на поверхность SSD или камень-рассеиватель. Предполагается, что тепло накопителя помогает распространять аромат. Правда компания предупреждает, что превышение дозировки может повредить устройство.

AS712 получил съёмный дизайн, накопитель можно использовать отдельно от подставки. Правда, ни даты выхода, ни цены устройства пока что нет.

Технические характеристики:

Ёмкость - 1 ТБ

Интерфейс - USB 3.2 Gen 2 Type-C

Скорость чтения - до 1000 МБ/с, записи - до 900 МБ/с

Память - 3D NAND

Ранее мы рассказывали, что Samsung анонсировал самый быстрый SSD в мире, скорость чтения 9100 Pro достигла 14.8 ГБ/c. Стоить такое чудо до 550 долларов, в зависимости от размера хранилища.

