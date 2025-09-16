Если еще год назад индустрия NAND терпела убытки на фоне низкого пользовательского спроса, то теперь ситуация кардинально изменилась.

Продукты на основе NAND-памяти, включая HDD и SSD накопители могут подорожать до 30% в самое ближайшее время. Об этом сообщает портал Tom's Hardware со ссылкой на отраслевые источники.

Первым о повышении цен заявил SanDisk, подняв стоимость NAND-продуктов на 10%. За ним последовали другие игроки, включая Western Digital и Micron. Еще год назад индустрия терпела убытки на фоне низкого пользовательского спроса, а теперь ситуация полностью изменилась.

Причина – резкий рост потребностей центров обработки данных для обучения ИИ. Уже в 2026-ом году крупнейшие облачные провайдеры (CSP) начнут массово закупать SSD для серверов в объемах десятков эксабайт.

По данным источников, рост цен затронет не только HDD и SSD-диски, но и оперативную память. DRAM всех типов (DDR4, DDR5, LPDDR) поднимется в цене минимум на 10%, а в автомобильной электронике рост может достичь 70%. Уже сегодня фиксируется нехватка DDR4 и постепенное удорожание DDR5.

Отраслевые эксперты отмечают, что традиционного сезонного снижения цен в конце 2025 года не будет. Напротив, к середине 2026 давление на рынок усилится. Рост инвестиций облачных провайдеров в инфраструктуру для ИИ увеличит потребление высокоплотных накопителей, а производственные мощности попросту не успевают за спросом.

Эта ситуация может серьезно повлиять на планы геймеров и энтузиастов, которые планировали в ближайшее время обновить систему или приобрести новые накопители.

Ранее в этом месяце AMD представила потенциальный хит продаж – бюджетный процессор Ryzen 5 9500F. Новинка позиционируется как преемник народного Ryzen 5 7500F и станет самой доступной моделью линейки Ryzen 9000.

Меж тем Steam раскрыл самые популярные сборки ПК у геймеров в 2025 году. На первое место среди видеокарт вырвалась RTX 4060, а доля процессоров AMD превысила 40%.

