Samsung представил свой первый полноценный SSD с интерфейсом PCIe 5.0 - Samsung 9100 Pro. Главной особенностью нового SSD стали заявленные скорости до 14,8 ГБ/с на чтение и 13,4 ГБ/с на запись, что делает его cамым быстрым накопителем для потребителей на рынке.
Предлагаются версии от 1 ТБ до 8 ТБ, каждая из которых оснащена кешем LPDDR4X и работает на базе фирменного контроллера Presto. Производительность 9100 Pro значительно превышает предшественников, таких как 990 EVO, который хоть и поддерживал PCIe 5.0, но использовал только две линии, ограничивая скорость до уровня PCIe 4.0 накопителей.
|Ёмкость
|1 ТБ
|2 ТБ
|4 ТБ
|8 ТБ
|Кэш
|1 ГБ LPPDR4X
|2 ГБ LPPDR4X
|4 ГБ LPPDR4X
|8 ГБ LPPDR4X
|Последовательное чтение/запись
|14 700 / 13 300 МБ/с
|14 700 / 13 400 МБ/с
|14 800 / 13 400 МБ/с
|14 800 / 13 400 МБ/с
|Случайное чтение/запись
|1 850K / 2 600K IOPS, QD32
|1 850K / 2 600K IOPS, QD32
|2 200K / 2 600K IOPS, QD32
|2 200K / 2 600K IOPS, QD32
|Мощность (чтение/запись)
|7,6 Вт / 7,2 Вт
|8,1 Вт / 7,9 Вт
|9,0 Вт / 8,2 Вт
|TBD
|Спящий режим (L1.2)
|4,0 мВт / 3,3 мВт
|4,8 мВт / 4,0 мВт
|6,5 мВт / 5,7 мВт
|TBD
|Интеллектуальный TurboWrite 2.0
|114 ГБ
|226 ГБ
|442 ГБ
|TBD
|Общий объем записанных байтов
|600 TBW
|1 200 TBW
|2 400 TBW
|4 800 TBW
По стоимости устройство вписывается в премиальный сегмент: цена начинается от 200 долларов за 1 ТБ и поднимается до 550 долларов за 4 ТБ. 8 ТБ версия появится позже в 2025 году, и её стоимость пока неизвестна.
Ранее мы рассказывали про утечку, которая показала, как будет выглядеть складной смартфон Samsung. Новая "раскладушка" должна получиться тоньше и шире, чем Z Fold 6 и даже Z Fold SE.