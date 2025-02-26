Samsung представила M.2 NVME SSD Samsung 9100 Pro / Фото - Samsung

Samsung представил свой первый полноценный SSD с интерфейсом PCIe 5.0 - Samsung 9100 Pro. Главной особенностью нового SSD стали заявленные скорости до 14,8 ГБ/с на чтение и 13,4 ГБ/с на запись, что делает его cамым быстрым накопителем для потребителей на рынке.

Предлагаются версии от 1 ТБ до 8 ТБ, каждая из которых оснащена кешем LPDDR4X и работает на базе фирменного контроллера Presto. Производительность 9100 Pro значительно превышает предшественников, таких как 990 EVO, который хоть и поддерживал PCIe 5.0, но использовал только две линии, ограничивая скорость до уровня PCIe 4.0 накопителей. 

Видео дня
Ёмкость1 ТБ2 ТБ4 ТБ8 ТБ
Кэш1 ГБ LPPDR4X2 ГБ LPPDR4X4 ГБ LPPDR4X8 ГБ LPPDR4X
Последовательное чтение/запись14 700 / 13 300 МБ/с14 700 / 13 400 МБ/с14 800 / 13 400 МБ/с14 800 / 13 400 МБ/с
Случайное чтение/запись1 850K / 2 600K IOPS, QD321 850K / 2 600K IOPS, QD322 200K / 2 600K IOPS, QD322 200K / 2 600K IOPS, QD32
Мощность (чтение/запись)7,6 Вт / 7,2 Вт8,1 Вт / 7,9 Вт9,0 Вт / 8,2 ВтTBD
Спящий режим (L1.2)4,0 мВт / 3,3 мВт4,8 мВт / 4,0 мВт6,5 мВт / 5,7 мВтTBD
Интеллектуальный TurboWrite 2.0114 ГБ226 ГБ442 ГБTBD
Общий объем записанных байтов600 TBW1 200 TBW2 400 TBW4 800 TBW

По стоимости устройство вписывается в премиальный сегмент: цена начинается от 200 долларов за 1 ТБ и поднимается до 550 долларов за 4 ТБ. 8 ТБ версия появится позже в 2025 году, и её стоимость пока неизвестна.

Ранее мы рассказывали про утечку, которая показала, как будет выглядеть складной смартфон Samsung. Новая "раскладушка" должна получиться тоньше и шире, чем Z Fold 6 и даже Z Fold SE.

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