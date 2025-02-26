Стоить такое чудо будет до 550 долларов, в зависимости от размера хранилищ

Samsung представил свой первый полноценный SSD с интерфейсом PCIe 5.0 - Samsung 9100 Pro. Главной особенностью нового SSD стали заявленные скорости до 14,8 ГБ/с на чтение и 13,4 ГБ/с на запись, что делает его cамым быстрым накопителем для потребителей на рынке.

Предлагаются версии от 1 ТБ до 8 ТБ, каждая из которых оснащена кешем LPDDR4X и работает на базе фирменного контроллера Presto. Производительность 9100 Pro значительно превышает предшественников, таких как 990 EVO, который хоть и поддерживал PCIe 5.0, но использовал только две линии, ограничивая скорость до уровня PCIe 4.0 накопителей.

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Ёмкость 1 ТБ 2 ТБ 4 ТБ 8 ТБ Кэш 1 ГБ LPPDR4X 2 ГБ LPPDR4X 4 ГБ LPPDR4X 8 ГБ LPPDR4X Последовательное чтение/запись 14 700 / 13 300 МБ/с 14 700 / 13 400 МБ/с 14 800 / 13 400 МБ/с 14 800 / 13 400 МБ/с Случайное чтение/запись 1 850K / 2 600K IOPS, QD32 1 850K / 2 600K IOPS, QD32 2 200K / 2 600K IOPS, QD32 2 200K / 2 600K IOPS, QD32 Мощность (чтение/запись) 7,6 Вт / 7,2 Вт 8,1 Вт / 7,9 Вт 9,0 Вт / 8,2 Вт TBD Спящий режим (L1.2) 4,0 мВт / 3,3 мВт 4,8 мВт / 4,0 мВт 6,5 мВт / 5,7 мВт TBD Интеллектуальный TurboWrite 2.0 114 ГБ 226 ГБ 442 ГБ TBD Общий объем записанных байтов 600 TBW 1 200 TBW 2 400 TBW 4 800 TBW

По стоимости устройство вписывается в премиальный сегмент: цена начинается от 200 долларов за 1 ТБ и поднимается до 550 долларов за 4 ТБ. 8 ТБ версия появится позже в 2025 году, и её стоимость пока неизвестна.

Ранее мы рассказывали про утечку, которая показала, как будет выглядеть складной смартфон Samsung. Новая "раскладушка" должна получиться тоньше и шире, чем Z Fold 6 и даже Z Fold SE.

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