К концу декабря робот уже будет использоваться на одном из заводов компании.

Производитель бытовой техники Midea представил нового промышленного гуманоида Miro U - робота с шестью руками, который компания собирается внедрить на своих заводах уже в конце этого года.

Как сообщает Humanoids Daily, Midea отказалась от привычной антропоморфной конструкции. У Miro U есть голова и торс, но вместо двух рук сразу шесть, а вместо ног платформа, способная разворачиваться на месте на 360 градусов.

В компании утверждают, что такая конструкция позволяет роботу выполнять задачи, выходящие за рамки человеческих физиологических возможностей.

Видео дня

Две нижние руки предназначены для подъёма тяжёлых деталей, в то время как верхние могут параллельно заниматься точными операциями. Midea планирует использовать Miro U на линии по производству стиральных машин, рассчитывая увеличить эффективность сборки примерно на 30%.

Компания также развивает более широкую линейку роботов. Помимо промышленных моделей серии Miro, параллельно создаётся серия Meila для бытовых задач. В 2026 году Midea хочет начать использовать гуманоидов этой серии для помощи и сопровождения покупателей в собственных магазинах.

Ранее мы рассказывали, что Маск показал, чему научился его гуманоидный робот Optimus за последние 2,5 года. По замыслу, такие андроиды в будущем займут место людей в рутинных, опасных или однообразных задачах.

Вас также могут заинтересовать новости: