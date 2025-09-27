Но консоль всё же сможет посоревноваться с топовой видеокартой NVIDIA в рейтресинге.

Слухи о том, что Playstation 6 якобы сможет тягаться с видеокартой RTX 5090, оказались слишком преувеличенными. Об этом заявил инсайдер Moore’s Law is Dead, который регулярно публикует утечки о PS6.

По его словам, новая консоль действительно получит серьёзный скачок производительности - трёхкратный прирост в растеризации и в 6-12 раз больше мощности для трассировки лучей по сравнению с базовой PS5, но говорить о сопоставимости с RTX 5090 бессмысленно.

Максимум в отдельных сценариях PS6 приблизится к этому уровню, в целом же речь идёт скорее о производительности на уровне RTX 5080.

В основе PS6 лежит кастомный чип AMD Orion с GPU на архитектуре RDNA 5. Утечки указывают на процессор Zen 6, до 40 ГБ GDDR7 и мощность в 34-40 терафлопс. Консоль рассчитана на честные 4K/60 FPS в режиме качества и до 4K/120 FPS в режиме производительности.

Moore’s Law is Dead также отметил, что PS6 будет активно использовать ИИ-функции. По его данным, релиз ожидается осенью 2027 года, а стоимость без дисковода, если бы консоль выходила сейчас, составила бы 550-700 долларов.

Ранее инсайдеры из Insider Gaming сообщили, что у Playstation 6 будет съёмный дисковод и более скромный дизайн. Sony уже опробовала такую схему на Playstation 5 Pro.

